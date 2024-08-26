¡ÖÊÑÆ°¶âÍø·¿¡×¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡Äº£¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ª¶âÍø¤¢¤ë»þÂå¤Î²È·×¤Î¾ï¼±
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼çÎ®¤Ï¡Ö¸ÇÄê¶âÍø·¿¡×¤Ë¡©¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï£¹³ä¤¬¸ÇÄê¶âÍø
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¡Ç07Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍø¾å¤²¤Ë¤è¤êÉü³è¤·¤¿¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¡£¡Ç26Ç¯¤Ë¤ÏÀ¯ºö¶âÍø£±¡ó¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿Ä¶Äã¶âÍø¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£¤³¤ì¤«¤é·ÐºÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ä²È·×¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¾¾²¬¸¼£¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø0.25¡ó¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤¿£··î31Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤¬¸«ÄÌ¤·¤Ë±è¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ì¤Ð¡Ö°ú¤Â³¤À¯ºö¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤È¥¢¥á¥ê¥«FRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¼¨º¶¤ò·Àµ¡¤Ë¶âÍ»»Ô¾ì¤¬µÞÊÑ¡£Æü¶ä¤Ï²Ð¾Ã¤·¤ËÁö¤ê¡¢ÆâÅÄ¿¿°ìÉûÁíºÛ¤¬º£·î£·Æü¤ÎËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ç¡Ö¶âÍ»»ñËÜ»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢Íø¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
ÄÉ²Ã¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖÃ»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢¡Ç25Ç¯¤Î£³·î¤Þ¤Ç¤ËÆü¶ä¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤ò0.25¡ó°ú¤¾å¤²¤Æ0.5¡ó¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ç25Ç¯¤Î£¹·î¤«10·î¤ËºÆ¤ÓÍø¾å¤²¤ò¤·¡¢0.75¡ó¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ç26Ç¯¤Î£³·îËöº¢¤Ë¤Ï£±¡ó¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
À¯ºö¶âÍø¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç°·¤¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¶âÍø¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ÎµÕÉ÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢È¾Ç¯¤´¤È¤Ë¶âÍø¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¡ÖÊÑÆ°¶âÍø·¿¡×¤È¶âÍø¤¬°ìÄê¤Î¡Ö¸ÇÄê¶âÍø·¿¡×£²¤Ä¤Î¶âÍø¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÑÆ°¶âÍø¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ò¤â¤È¤Ë·è¤Þ¤ë¡ÖÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖÃ»¥×¥é¡×¡Ë¤Ë¤Û¤ÜÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÃ»¥×¥é¤Ë£±¡óÄøÅÙ¤Î°ìÄêÉý¤ò¾å¾è¤»¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¡Ö´ð½à¶âÍø¡×¤ò·è¤á¤ë¡£Ã»¥×¥é¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È´ðËÜÅª¤ËÊÑÆ°¶âÍø¤Î´ð½à¶âÍø¤â¾å¤¬¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¶âÍø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ¬ÍÑ¶âÍø¡×¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Î¸ÇÄê¶âÍø¤Ï¡¢10Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤ò»ØÉ¸¤È¤¹¤ë¡ÖÄ¹´ü¶âÍø¡×¤ò¤â¤È¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÇÄê¶âÍø¤â¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÎÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬ÊÑÆ°¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤Î´ð½à¶âÍø¤ò0.25¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤äÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃ»¥×¥é¤Î°ú¤¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤â¾å¤²¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢½»Âð¥í¡¼¥óÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ª¤è¤½£¸³ä¤¬ÊÑÆ°¶âÍø·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï£´·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤³¤ó¤Ê»î»»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡ÊÆü¶ä¤¬¡Ç24¡Á¡Ç26Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ£³¥õ·î¤Ë£±ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç0.25¡ó¤º¤ÄÍø¾å¤²¤·¤¿¤È²¾Äê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²È·×¤Ï¾Íè¤ÎÍøÊ§¤¤ÉéÃ´Áý²Ã¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÑÆ°¶âÍø·¿¤«¤é¸ÇÄê¶âÍø·¿¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¡¢¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·µ¬¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÇÊÑÆ°¶âÍø·¿¥í¡¼¥ó¤òÁª¤Ö³ä¹ç¤â½Ì¾®¤·¡¢¡Ç26Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¸ÇÄê¶âÍø·¿¤¬£¸³ä¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¸ÇÄê¶âÍø·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¡Ø¥Õ¥é¥Ã¥È20¡Ù¤ÎºÇÄã¶âÍø¤Ï1.46¡ó¤Ç¤¹¡£ÊÖºÑ´ü´Ö¤¬¤¢¤È20Ç¯¤Ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Î¹µ½ü¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1.46¡ó¤Î¶âÍøÉéÃ´¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÑÆ°¤«¤é¸ÇÄê¤Ø¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¼Ú¤ê´¹¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¼Ú¤ê´¹¤¨¤Ë¤Ï¡¢·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶âÍø¾å¾º¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡¢º£¸å¤Î¶µ°éÈñ¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¡×¤Î¥í¡¼¥ó¡Ä¡Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø
¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÊÑÆ°¶âÍø¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬¶¯¹Å¤ËÍø¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·Êµ¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ÆüËÜ¤Ï·Êµ¤¸åÂà¤Ë´Ù¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
·Êµ¤¸åÂà¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢Ã»´ü¶âÍø¤¬¹â¤¤¤Þ¤ÞÀè¤ËÄ¹´ü¶âÍø¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬Ã»´ü¶âÍø¤è¤êÄã¤¤µÕ¥¤¡¼¥ë¥É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£²áµî¤ÎÎã¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
µÕ¥¤¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢Ï¢Æ°¤·¤ÆÊÑÆ°¶âÍø¤â²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤Ø¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤¬ÆÀºö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏµÕ¥¤¡¼¥ë¥É¤¬£²Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡££¸·î¤Î½é¤á¤Ë°ì»þÅª¤Ë²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓµÕ¥¤¡¼¥ë¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¸ÇÄê¤òÁª¤ó¤À¿Í¤è¤êÍøÊ§¤¤¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÄê¶âÍø¤Î³ä¹ç¤¬Ìó£¹³ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑÆ°¶âÍø¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤Î¥í¡¼¥ó¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Ú¤ê¤ëÂ¦¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÇÄê¶âÍø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤â¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¥Õ¥é¥Ã¥È35¡Ù¤ÏºÇÄ¹¤Ç35Ç¯´Ö¤ÏÊÖºÑ³Û¤¬°ìÄê¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤ì¤À¤±¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Á´¤Æ¤«¤Ö¤ë¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆüËÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑÆ°¶âÍø·¿¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¶Äã¶âÍø¤¬Â³¤¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ø¶âÍø¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¶âÍø¤Ï¾å¤¬¤ê¤â²¼¤¬¤ê¤â¤¹¤ë¤·¡¢ÊÑÆ°¶âÍø¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤è¤¦¤ä¤¯¸²ºß²½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÑÆ°¶âÍø·¿¤È¸ÇÄê¶âÍø·¿¤ÎÁªÂò¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¡ª¡×¡Ä¡Ä¶âÍø¤Î¤¢¤ë»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼é¤ê¤Î»ÑÀª¡×
¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ë²È·×¤Ø¤Î¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¸å¡¢ÍÂÃù¶â¤Î¶âÍø¤Ï¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¸å¡¢À¯ºö¶âÍø¤¬£±¡ó¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤Î±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤è¤ê¼é¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬ÆÀºö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ñ»º¤ò¼é¤ëËÉ±Òºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ñ¤¬¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¤Ê¤·¡×¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÇÄê£µÇ¯¡×¡Ö¸ÇÄê£³Ç¯¡×¤Î¸ÇÄê¶âÍø¥¿¥¤¥×¤È¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤ÎÊÑÆ°¶âÍø¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤¬´«¤á¤ë¤Î¤Ï10Ç¯Ëþ´ü¤Î¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤À¡£
¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¤ÏÇ¯0.05%¤ÎºÇÄã¶âÍø¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¾Ç¯¤´¤È¤ËÅ¬ÍÑÍøÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¼õ¼è¤êÍø»Ò¤Î¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¿Ç¯¤«¸å¤Ë¿Ê³Ø¤ò¹µ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
10Ç¯¸å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢NISA¤Ê¤É¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ñ»º¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÊÑÆ°10Ç¯¤¬³Î¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
50Âå°Ê¾å¤Ç¡¢Ï·¸å¤Î»ñ¶â¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢iDeCo¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢iDeCo¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Äê´üÍÂ¶â¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£
iDeCo¤Ë¤Ï±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î³Ý¤±¶â¤¬Á´³Û½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÄê³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤¬700Ëü±ß¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î£²Ëü±ß¤Î³Ý¤±¶â¤ÇÇ¯´ÖÌó£·Ëü±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£
¸ýºÂ´ÉÍý¼ê¿ôÎÁ¡ÊºÇ°Â¤Ï·î171±ß¡Ë¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉ±Òºö¤È¤·¤ÆiDeCo¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ë30Âå¡¢40Âå¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ë¶âÍ»»ñ»ºÁý²Ã¤Î¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤è¤ê¡¢¥í¡¼¥ó¤ÎÍøÊ§¤¤ÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤Ç¤Ï¼é¤ê¤Î»ÑÀª¤ËÅ°¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÃÊ³¬¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¼é¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê»ñ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤ª¶â¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾²¬¸¼£¡¡¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ä·ÐºÑ»ï¤òÃæ¿´¤Ë¶âÍ»¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥í¥Ü¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åê»ñ£±Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ØËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡ª ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÇÀäÂÐÆÀ¤¹¤ëËÜ ¡Ù¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀÆÆ£¤µ¤æ¤ê