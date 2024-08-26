¡Ö¤ª³ø¤Ë¥Ý¥ó¡×È¯Çä40¼þÇ¯ ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿· ¾¼ÏÂ»º¶È
¾¼ÏÂ»º¶È¤Ï¡¢È¯Çä40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤ª³ø¤Ë¥Ý¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢º£·î¤«¤é½ç¼¡ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤ª³ø¤Ë¥Ý¥ó¡×¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤È°ì½ï¤Ë¿æ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬Êäµë¤Ç¤¤ë±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¡£¸¼ÊÆ¤«¤éÇòÊÆ¤ËÀºÊÆ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ó¥¿¥ß¥óE¤òÊä¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤Ä¤ä¤Î¤¢¤ë¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¿æ¤¾å¤¬¤ëµ¡Ç½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1984Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éº£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¡£¡Ö¤ª³ø¤Ë¥Ý¥ó¡×¤ÎÆÃÄ¹¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ³ÈÈÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡Ö¤ª³ø¤Ë¥Ý¥ó ¾®Î³¡Ê1¡Á2¹çÍÑ¡Ë¡×¡Ê20Î³¡¢50Î³¡Ë¡¢¡ÖÆ±3¡Á4¹çÍÑ¡×¡Ê15Î³¡¢50Î³¡Ë¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£