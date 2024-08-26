¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡¦Ê¡ÆÁ¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡Ä¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Æ¡¢ËèÆüÍ·¤ó¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡×¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÍÄÃÕ±à¤Ç±Ç²è¡Ö¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤¤å¤¢¡ª¤¶¡¦¤à¡¼¤Ó¡¼¡ª¡¡¥É¥¥É¥♡¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂçËÁ¸±¡ª¡×¡Ê£¹·î£±£³Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤¬Í·¤Ö¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥³¥¿Ìò¤ò±é¤¸¤¿Ê¡ÆÁ½¨²ð¤Ï¤¿¤Ì¤¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡±à»ù¤«¤é¤Î¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¥Í¥¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¾ìÆâ¤Ï¾Ð¤â¡£Ê¡ÆÁ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¼ÁÌä¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éËèÆü¿©¤Ù¤Æ¡¢ËèÆüÍ·¤ó¤Ç¡¢¤½¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¥Í¥¿¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡·àÃæ²Î¡Ö£È£á£ð£ð£ù¡á£Æ£õ£ô£õ£ò£å¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢±à»ù¤È¥À¥ó¥¹¤âÈäÏª¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥é¥«¥¹¤ò¿¶¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö±Ç²è¡¢ÀäÂÐ¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£