スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛ける「PGA」

PGAの『Premium Style』ブランドから、好きなケースに挟むだけで手軽にいつものストラップが取り付けられる、ディズニーデザインの「ダイカットストラップホルダー」が発売されます☆

PGA「Premium Style」ディズニー「ダイカットストラップホルダー」

価格:各980円(税込)

耐荷重:3kg

販売店舗:Disney The Market 各会場など

※大丸札幌店で開催される催事『Disney The Market』(開催期間:2024年8月28日(水)〜9月9日(月))にて先行発売

PGAから、ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられる、ディズニーキャラクターデザインのダイカット ストラップホルダーに新デザインが登場。

ナイロン素材をカットした品のあるシルエットデザインでクリアケースとの相性も抜群です。

端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加。

端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。

※手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります

『おしゃれキャット』ディズニーマリー

『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」をデザインしたダイカットストラップホルダー。

しっぽをピンと立て、元気いっぱいに歩く「マリー」の姿がデザインされています。

「マリー」をシルエットで表現した、シンプルながらも存在感抜群なスマートフォングッズです。

『ふしぎの国のアリス』アリス

右手を口元に添えるシルエットが落とし込まれた『ふしぎの国のアリス』の主人公「アリス」

「アリス」の背後にレイアウトされたトランプのカードもポイントです。

物語の世界観をシルエットで表現した、大人かわいいストラップホルダーです。

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

躍動感あるタッチでデザインされた『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」

魔法の杖の先からキラキラと輝く光があふれだす、幻想的なデザインが使用されています。

躍動感あるタッチで仕上げられた羽や「ティンカー・ベル」のポーズも印象的です。

『アナと雪の女王』エルサ

右手を遠くへ伸ばす『アナと雪の女王』のヒロイン「エルサ」

ドレスのスカート部分にはお花が散りばめられています。

編み込みにした「エルサ」の長い髪やカールしたまつ毛など、細部まで丁寧に表現されています。

ディズニー作品に登場するキャラクターたちをシルエットで表現したスマートフォングッズ。

Disney The Market各会場にて先行販売される、PGA「Premium Style」ダイカットストラップホルダーの紹介でした☆

© Disney

