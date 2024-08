ナポリに所属するナイジェリア代表FWは今夏、サウジアラビアに移籍する可能性がある。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アル・アハリとナポリはナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンの取引に関して、6500万ユーロを超える移籍金でクラブ間合意に達したという。



現在25歳のオシムヘンは2020年にクラブ市場最高額でナポリに加入すると、これまで通算133試合に出場し、76ゴールを記録するなど大活躍。しかし本人の希望もあり今夏でのナポリ退団が濃厚と見られており、チェルシーやパリ・サンジェルマンが獲得に動いていた。しかし、契約解除金が大きな障壁となり、未だ買い手が見つからない状況が続いていた。





More on Victor Osimhen story.



The agreement between Napoli and Al Ahli for package in excess of €65m is almost done, pending small details.



But NO agreement with Osimhen so far as Nigerian striker wants an important salary + KEY DETAIL: release clause to be included. pic.twitter.com/Z9vnSTdIEE