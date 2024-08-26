ÆüËÜ°ì¹¤¤ÃÏ°è¡Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡×¶üÏ©ÃÏºÛ¤Ë¿·½êÄ¹¤¬ÃåÇ¤
ËÌ³¤Æ»¶üÏ©ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç2024Ç¯8·î26Æü¡¢Èôß·ÃÎ¹Ô¡¦¿·½êÄ¹¤ÎÃåÇ¤²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶üÏ©ÃÏºÛ¤ÏºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ëÆüËÜ°ì¹¤¤ÃÏ°è¤ò´É³í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èôß·½êÄ¹¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´û¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÌ±»öºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥Ö²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¼¼Â¤Ç½ÐÆ¬¤¹¤ëÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤¬²óÈò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯Ä´¡£
¤Þ¤¿¡¢³«»Ï¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ëºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂàÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤é18ºÐ¤È19ºÐ¤â¿·¤¿¤ËºÛÈ½°÷¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¿·Á¯¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¿³Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Èôß·ÃÎ¹Ô½êÄ¹¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç57ºÐ¡£»³·ÁÃÏºÛ¤äÅìµþ¹âºÛ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï1999Ç¯¤Î»¥ËÚÃÏºÛ°ÊÍè2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£