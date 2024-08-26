【MODEROID アクセスコード・トーカー】
発売日・価格：未定
予約受付開始：8月27日12時

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID アクセスコード・トーカー」の予約受付を8月27日12時より開始する。発売日・価格は未定。

　アニメ「遊☆戯☆王VRAINS」よりアクセスコード・トーカーがMODEROIDシリーズでプラモデル化決定。KAIBA CORPORATION STORE、GSC公式ショップ、店頭・その他オンラインショップにて8月27日12時より予約受付が開始される。

　現時点で発売日・価格は明かされておらず、詳細については商品ページの公開などを待ちたい。

メカスマインパクト2024 WINTER 新作フォトギャラリーより

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