「遊☆戯☆王VRAINS」よりアクセスコード・トーカーがMODEROIDでプラモデル化！ 8月27日12時予約開始
【MODEROID アクセスコード・トーカー】
発売日・価格：未定
予約受付開始：8月27日12時
発売日・価格：未定
予約受付開始：8月27日12時
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID アクセスコード・トーカー」の予約受付を8月27日12時より開始する。発売日・価格は未定。
アニメ「遊☆戯☆王VRAINS」よりアクセスコード・トーカーがMODEROIDシリーズでプラモデル化決定。KAIBA CORPORATION STORE、GSC公式ショップ、店頭・その他オンラインショップにて8月27日12時より予約受付が開始される。
現時点で発売日・価格は明かされておらず、詳細については商品ページの公開などを待ちたい。
メカスマインパクト2024 WINTER 新作フォトギャラリーより
🌪️#メカスマ さきどり情報🌪️- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) August 26, 2024
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これが俺の最後のリンク召喚だ！
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『遊☆戯☆王VRAINS』より、
「アクセスコード・トーカー」が#MODEROID で初プラモデル化！
8月27日 昼12時
KAIBA CORPORATION STORE
GSC公式ショップ
店頭・その他オンラインショップにて予約開始！#遊戯王 #yugioh #VRAINS pic.twitter.com/FqOkN60giq
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