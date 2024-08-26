¡ÖÈþ¤·¤¤²è¤À¡Ä¡×¿Íµ¤½÷Í¥¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¾Ð´é¤Ë¥¥å¥ó♡¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î²Ä°¦¤¤¤Õ¤¿¤ê¤£¤£¤£¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò(30)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÌÚ¤Ï¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ªTBS¥é¥¸¥ª ¥¬¥¹¥ï¥ó presents¡ÈÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡É¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Àradiko¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ä°¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤‼¤½¤·¤ÆÍè½µ¤â"¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à"¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼¡²ó¤Î½Ð±éÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ðÃÎ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿·ÌÚ¤ÈÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤Ë¥¥å¥ó♡¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î²Ä°¦¤¤¤Õ¤¿¤ê¤£¤£¤£¡×¡Ö´é»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤²è¤À¡Ä¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÌÚ¤Ï24Æü¡¢ÅÄÃæ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ëTBS¥é¥¸¥ª ¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó presents ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â ¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×(ÅÚÍË¸á¸å6»þ30Ê¬)¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£