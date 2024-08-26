£¸·î£²£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡ú¥Ë¥³¥ë¡¦ËÌÅÍ¤Î¤ªÆÀ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¡ú
¡ú¥Ë¥³¥ë¡¦ËÌÅÍ¤Î¤ªÆÀ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¡ú
µîÇ¯£¸·î¤Ë·ëº§¤·¤¿Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬ËÌÅÍ¾½¤«¤éÎÁÍý¤ò³Ø¤Ö´ë²è¡ª
¥³¥¹¥È¥³ÄÌ¤ÎËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬ÂçÍÆÎÌ¤Î¥³¥¹¥È¥³¿©ºà¤ò»È¤¤
¸¥Î©¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤òÈäÏª¡ª
º£²ó¤Ï¥³¥¹¥È¥³ÊÔ¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡ÛÀ¾Â¼¿¿Æó¡Ê¥³¥Ã¥È¥ó¡Ë¡¦¤¤ç¤ó¡Ê¥³¥Ã¥È¥ó¡Ë¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¦ËÌÅÍ¾½
¡ãË¬¤ì¤¿¾ì½ê¡ä
¥³¥¹¥È¥³ËëÄ¥ÁÒ¸ËÅ¹
¡ã¼ê±©¸µ¤Î¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¼Ñ¹þ¤ß¡ä
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê£²¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¼ê±©¸µ¡Ê¥³¥¹¥È¥³¡Ë¡¡£±£°ËÜ
¡¦¤ª¼ò¡¡Âç¤µ¤¸£²
¡¦¾ßÌý¡¡Âç¤µ¤¸£²
¡¦¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¡¡Âç¤µ¤¸£´
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡°ìÅÙ¤æ¤¬¤¤¤Æ²Ð¤òÆþ¤ì¤¿¼ê±©¸µ¤Ë¤ª¼ò¤·¤ç¤¦¤æ¤òÂç¤µ¤¸£²²Ã¤¨¤ë¡£
¢¥Þ¡¼¥Þ¥ì¡¼¥É¥¸¥ã¥àÂç¤µ¤¸£´¤È¼ê±©¸µ¤¬È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¿»¤«¤ë¿å¤Ç¼ÑÍí¤á¤ë
¡úËÌÅÍ¤µ¤ó¥ì¥·¥Ô¡ú
¡ãËÌÅÍÎ®¡¡¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¤Î¾Æ¤¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡ä
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¡Ê¥³¥¹¥È¥³¡Ë¡¡£³£°£°g
¡¦¤½¤¦¤á¤ó¡¡2Â«
¡¦¡Ê¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸1¡Ë
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡ÊÀéÀÚ¤ê¡Ë¡¡1ËÜÊ¬
¡¦¤ß¤ç¤¦¤¬¡ÊÀéÀÚ¤ê¡Ë¡¡2ËÜÊ¬
¡¦ÂçÍÕ¡ÊÀéÀÚ¤ê¡Ë¡¡4ËçÊ¬
¡¦ÇòÈ±¤Í¤®¡¡1/2ËÜÊ¬
¡¦¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë
¡¦É¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢
¡¡³¸¤ò¤·¤Æ£²Ê¬ÊüÃÖ¤·¡¢É¹¿å¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¿åµ¤¤ò¤è¤¯¤·¤Ü¤ë¡£
¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¤òßÖ¤á¤ë¡£
£¢¤Ë¡¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢
¡¡´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£
¤¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢ÇòÈ±¤Í¤®¤ÎÀéÀÚ¤ê¤ò¿å¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¿åµ¤¤ò¹Ê¤ê¡¢
¡¡¤¤å¤¦¤ê¡¢ÂçÍÕ¤ÎÀéÀÚ¤ê¤ÈÏÂ¤¨¤Æ¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
¡ã¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥á¡¼¥×¥ë¾È¤ê¾Æ¤¡ä
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó£´¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¡¡£´ÀÚ¤ì
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡Âç¤µ¤¸£³
¡¦¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸£²
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ìý¤ò°ú¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥µ¡¼¥â¥ó¤òÎ¾ÌÌ¾Æ¤¯
¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸£³¤È¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×Âç¤µ¤¸£²¤ò
¡¡º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë
£¼å²Ð¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç5Ê¬¤Û¤É¼ÑÍí¤á¤ì¤Ð´°À®
¡ã¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡ä
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦µíÆý¡¡250ml
¡¦¿Ý¡Ê¹òÊª¿Ý¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤ÎÁÇ¡Ê¥³¥¹¥È¥³¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸£³
¡¦¿©¥Ñ¥ó¡Ê£¸ËçÀÚ¤ê¡¢£´ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡¡2ËçÊ¬
¡¦¥¥¦¥¤¡ÊÈ¾·îÎØÀÚ¤ê¡Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡ÊÎØÀÚ¤ê¡Ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡ÊÎØÀÚ¤ê¡Ë¡¢
¡¡¤ê¤ó¤´¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡¡³ÆÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Æé¤ËµíÆý¤òÆþ¤ì¤Æ¤¢¤¿¤¿¤á¡ÊÅòµ¤¤¬½Ð¤Æ¾®¤µ¤ÊË¢¤¬½Ð¤ëº¢¡¢60¡î¤¬ºÇÅ¬¡Ë¡¢
¡¡²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¤ª¿Ý¤òÆþ¤ì¤ÆÂç¤¤¯º®¤¼¡¢
¡¡Ê¬Î¥¤·¤¿¤é¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¤Ò¤¤¤¿¥¶¥ë¤ÇßÉ¤¹¡£¡Ê¸Ç·ÁÌó£¶£°g¡Ë
¢¡¤Ë¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤ÎÁÇ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
££´ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¢¤òÀ¹¤ê¡¢
¡¡¿©¥Ñ¥ó¤Ë¢¤òÅÉ¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¡ã¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤ÎÁÇ¤Ç¥é¥Ã¥·¡¼É÷¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ßÉ¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥Û¥¨¥¤¡¡200ml
¡¦¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤ÎÁÇ¡Ê¥³¥¹¥È¥³¡Ë100ml
¡¦µíÆý¡¡£µ£°ml
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡µíÆý:¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤ÎÁÇ:¥Û¥¨¥¤¤ò
¡¡1:2:4¡ÊµíÆý£µ£°£í£ì¡¢¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤ÎÁÇ£±£°£°£í£ì¡¢¥Û¥¨¥¤£²£°£°£í£ìÄøÅÙ¡Ë¤Çº®¤¼¡¢
¡¡¥ì¥â¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Á¤´¥é¥Ã¥·¡¼É÷¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë
¡ã¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡ä
¡ÚºàÎÁ¡Û¡ÊÌó4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡Ê¥³¥¹¥È¥³¡Ë¡ÊÎäÂ¢¸Ë¤«¾ï²¹¤Ç²òÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ë¡¡150g
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¡200g¡Ê2¸Ä¡Ë
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
¡¦µíÆý¡Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ÇÄ´À°¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸2
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡³Æ¾¯¡¹
¡Ò¶ñºà¡Ó
¡¦¥Ñ¥×¥ê¥«¡ÊÀÖ¡¦²«¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë³Æ4ËÜ
¡¦¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡¡4¸Ä
¡¦¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¡Êè§¤Ç¤Æ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë4ËÜ
¡¦¤ª¤¯¤é¡Ê¥¬¥¯¤òÇí¤¤¤Æè§¤Ç¤¿¤â¤Î¡Ë4ËÜ
¡¦¥Ð¥²¥Ã¥È¡Ê¥¹¥é¥¤¥¹¡Ë4Ëç
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÈé¤òÇí¤¤¤Æ£±¡Á£²cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢
¡¡ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¿å¡ÊÂç¤µ¤¸2¡Ë¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤·¡¢
¡¡600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç4Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¡¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤Ö¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢µíÆý¡¢±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¤òº®¤¼¤Æ
¡¡¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë²òÅà¤·¤¿¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢
¡¡¤µ¤é¤Ë£µÊ¬²ÃÇ®¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£
£¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¡£