パドレスの球団公式インスタグラムが25日(日本時間26日)に更新され、ダルビッシュ有投手(38)が松井裕樹投手(28)らチームメートとともに遠征先へ向かう様子が公開された。

パドレスは26日(同27日)からセントルイスでカージナルスと4連戦を行う。球団の公式インスタグラムは敵地に向かう選手たちの写真を投稿。その中には白地のシャツに黒パンツ、ナイキのスニーカーを履いたサングラス姿のダルビッシュとチェック柄のシャツを着た松井が並んで歩く写真もあった。

ダルビッシュは「家族に関する個人的な事情」で7月6日に制限リスト入りしていたが、今月23日に負傷者リスト(IL)に移行し、本拠地サンディエゴでチームに合流した。

合流時にIL入りではなく、制限リスト入りを選んだ理由について「チームと一緒に遠征に行くことが難しいと思っていた。ILに入ってお金をもらうのが嫌だったからそういう形になりました」と説明しており、今回がチーム復帰後、初の遠征となりそうだ。

ダルビッシュの写真を見たファンからは「Yuuuuu」「Yu」「Look at Yu!!!!!」「So Great To See Yu」など、復帰を喜ぶ声が多数寄せられた。

パドレスは25日(同26日)のメッツ戦にサヨナラ勝利。最高の状態で遠征に向かう。