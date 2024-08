ビッケブランカの新曲「Yomigaeri (with 槇原敬之 & 絢香)」が、本日8月26日に配信開始された。本楽曲は今のビッケブランカが考える「死生観」が描かれ、3人の歌声が重なることでさらに独創的かつ神秘的に表現された作品になっている。ミュージックビデオは本日20時にプレミア公開される事がアナウンスされており、ビッケブランカ本人もプレミア公開のチャットに参加するとのこと。さらに、ミュージックビデオ公開前の本日19時30分にビッケブランカ本人によるインスタライブも実施される予定だ。

『Knightclub』



発売日:2024年9月4日(水)CD予約購入リンク:https://vkblanka.lnk.to/Knightclub_CDDownload & Streaming:https://vkblanka.lnk.to/Knightclub※8月26日より「Yomigaeri (with 槇原敬之 & 絢香)」先行配信、iTunesではアルバム『Knightclub』のプレオーダー開始【AL+DVD】品番:AVCD-63614/B価格:\6,500(本体価格)+税スマプラ対応【AL+Blu-ray Disc】品番:AVCD-63615/B価格:\6,500(本体価格)+税スマプラ対応【AL】品番:AVCD-63616価格:\3,000(本体価格)+税スマプラ対応【French Link (ファンクラブ) 限定盤】※mu-mo SHOP(French Link OFFICIAL SHOP)専売商品品番:AVZ1-63617〜8/B価格:\12,000(本体価格)+税初回生産限定仕様:スリーブ仕様封入特典:豪華フォトブック(52P)バンドルグッズ:ロングスリーブTシャツスマプラ対応◼︎収録内容【AL+DVD】、【AL+Blu-ray Disc】[CD]01. Yomigaeri (with 槇原敬之 & 絢香)02. Snake03. High Love04. Bitter (Days To Glitter Ways)05. Daddy (Dying in NY)06. Never Run07. 白夜 ※テレビ朝日系ドラマ「科捜研の女 season24」主題歌08. White ≠ Colorless09. またね10. Old Rivals [A Self-Cover of "Rivals!"][DVD / Blu-ray Disc]・「Never Run」Music Video & Making・「白夜」Lyric Video・Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝- (2024.5.4 at Osaka Festival Hall)01. Slave of Love02. ファビュラス03. オオカミなら04. Want You Back05. Snake06. Never Run07. ポニーテイル08. This Kiss09. Ca Va?10. 革命【AL】01. Yomigaeri (with 槇原敬之 & 絢香)02. Snake03. High Love04. Bitter (Days To Glitter Ways)05. Daddy (Dying in NY)06. Never Run07. 白夜 ※テレビ朝日系ドラマ「科捜研の女 season24」主題歌08. White ≠ Colorless09. またね10. Old Rivals [A Self-Cover of "Rivals!"]【French Link (ファンクラブ) 限定盤】[CD Disc-1]01. Yomigaeri (with 槇原敬之 & 絢香)02. Snake03. High Love04. Bitter (Days To Glitter Ways)05. Daddy (Dying in NY)06. Never Run07. 白夜 ※テレビ朝日系ドラマ「科捜研の女 season24」主題歌08. White ≠ Colorless09. またね10. Old Rivals [A Self-Cover of "Rivals!"][CD Disc-2] The Guide ※【French Link (ファンクラブ) 限定盤】のみ収録楽曲紹介コメント収録01. Opening02. Yomigaeri (with 槇原敬之 & 絢香)03. Snake04. High Love05. Bitter (Days To Glitter Ways)06. Daddy (Dying in NY)07. Never Run08. 白夜09. White ≠ Colorless10. またね11. Old Rivals [A Self-Cover of "Rivals!"]12. Ending[Blu-ray Disc]・「Never Run」Music Video & Making・「白夜」Lyric Video・Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -伝- (2024.5.4 at Osaka Festival Hall)01. Slave of Love02. ファビュラス03. オオカミなら04. Want You Back05. Snake06. Never Run07. ポニーテイル08. This Kiss09. Ca Va?10. 革命◼︎先着購入者特典・タワーレコード オリジナル特典「A3ポスター」・HMV オリジナル特典「A5クリアファイル」・TSUTAYA オリジナル特典「ポストカード」・Amazon オリジナル特典「メガジャケ」(3形態共通絵柄)・楽天ブックス オリジナル特典「ジャケットサイズステッカー」(3形態共通絵柄)・セブンネット オリジナル特典「布ポーチ」・French Link OFFICIAL SHOP オリジナル特典豪華W特典:「ラバーコースター」「告知B2ポスター」