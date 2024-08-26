30ÉÃ¾´ý¤ÎÍî¤È¤··ê!!¡¡±©À¸¶åÃÊ¡¢¶áÆ£¼·ÃÊ¤ËÀËÇÔ¡¡Âè74²óNHKÇÕ¾´ý¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
Âè74²óNHKÇÕ¾´ý¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê¼çºÅ¡§ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¤Î2²óÀï3¶ÉÌÜ¡£¸å¼ê±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡¢Àè¼ê¶áÆ£À¿Ìé¼·ÃÊ¤ÎÂÐ¶É¤¬8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢127¼ê¤Ç¶áÆ£¼·ÃÊ¤Î¾¡¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½øÈ×¡¢²£Êâ¼è¤ê¤Ç¤Î¿Ê¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢±©À¸¶åÃÊ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿³Ñ¤òÁá¡¹¤È¼êÊü¤·¤Æ¹¶·â¤ËÅê²¼¡£Àè¼ê¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¡¢Èô¼Ö¡¢³Ñ¤ÎÂç¶ð¤ÇÀ©¶õ¸¢¤ò¾¸°®¤·¤è¤¦¤È¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢±©À¸¶åÃÊ¤¬Áê¼ê¿Ø¿¼¤¯3¶Ú¤ËÊâ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÆÇÌð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¶â¤Ë²½¤±¡¢¶áÆ£¼·ÃÊ¤Î¼é¤ê¤òÈ×ÌÌ±¦Â¦¤«¤éÊø²õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ±©À¸¶åÃÊ¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ð¤ÎÁªÂò¤¬´Ë¤«¤Ã¤¿¤«¡¢Àè¼ê¶Ì¤¬ÁáÆ¨¤²¤ËÀ®¸ù¤·¡¢µÕ¤Ë·ËÇÏ¤ÈÊâ¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ±©À¸²¦¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¤¤¤ì¡¢7¶Ú¤Ë±©À¸²¦¤ÎÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ëÊâ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤â±©À¸¶åÃÊ¤Ï¹¶¤áÂ³¤±¤Þ¤¹¤¬¹¶·â¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤½¤ÎÑëÆá¡¢NHKÇÕ¤Î30ÉÃ¾´ý¤ËÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÆ£¼·ÃÊ¤¬¤µ¤¤Û¤É»Ä¤·¤¿7¶Ú¤ÎÊâ¤òµ¯ÅÀ¤ËËÉÙ¤Ê»ý¤Á¶ð¤Ç°ìµ¤¤Ë¸å¼ê²¦¤òµÍ¤Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±©À¸¶åÃÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÃÃ±°Ì¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ÎÃæ¡¢Áê¼ê¤ò¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿Ø¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¶áÆ£¼·ÃÊ¤Ï3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Ï¶áÆü¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï¤Ç¤âÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÂè72´üALSOKÇÕ²¦¾ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¤Î¤â¤Î Äó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë
½øÈ×¡¢²£Êâ¼è¤ê¤Ç¤Î¿Ê¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢±©À¸¶åÃÊ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿³Ñ¤òÁá¡¹¤È¼êÊü¤·¤Æ¹¶·â¤ËÅê²¼¡£Àè¼ê¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¡¢Èô¼Ö¡¢³Ñ¤ÎÂç¶ð¤ÇÀ©¶õ¸¢¤ò¾¸°®¤·¤è¤¦¤È¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢±©À¸¶åÃÊ¤¬Áê¼ê¿Ø¿¼¤¯3¶Ú¤ËÊâ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÆÇÌð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¶â¤Ë²½¤±¡¢¶áÆ£¼·ÃÊ¤Î¼é¤ê¤òÈ×ÌÌ±¦Â¦¤«¤éÊø²õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤â±©À¸¶åÃÊ¤Ï¹¶¤áÂ³¤±¤Þ¤¹¤¬¹¶·â¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤½¤ÎÑëÆá¡¢NHKÇÕ¤Î30ÉÃ¾´ý¤ËÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÆ£¼·ÃÊ¤¬¤µ¤¤Û¤É»Ä¤·¤¿7¶Ú¤ÎÊâ¤òµ¯ÅÀ¤ËËÉÙ¤Ê»ý¤Á¶ð¤Ç°ìµ¤¤Ë¸å¼ê²¦¤òµÍ¤Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±©À¸¶åÃÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÃÃ±°Ì¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ÎÃæ¡¢Áê¼ê¤ò¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¤â¼«¿Ø¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¶áÆ£¼·ÃÊ¤Ï3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ô¤Ï¶áÆü¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾Àï¤Ç¤âÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÂè72´üALSOKÇÕ²¦¾ÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¤Î¤â¤Î Äó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë