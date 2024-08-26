¡Úºå¿À¡Û¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤¬£²£·Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤ËÀèÈ¯¡¡Ãæ£±£°Æü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤â¡ÖÆ°¤¤â¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶¿¨¤â¤¤¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼Åê¼ê¤¬£²£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÅê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÃæ£±£°Æü¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë±¦ÏÓ¡£Ä¹´ü¥í¡¼¥ÉºÇ½ª¥«¡¼¥É¤ÎÀè¿Ø¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÄ´À°¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ´»Ò¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£¶¾¡£²ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£³¤È°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤ë½õ¤ÃÅê¡£¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¼«ÂÎ¤â¤¤¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶¿¨¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£