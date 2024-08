½©¸ÂÄê»°ÊýÏ»¤«¤Ü¤Á¤ã¤â¡ªÌø·î¡ÖÌø·î¡¦½©¤ÎÇò³òÊØ¡×

「あんバタサン」や「三方六」でおなじみの北海道・柳月から「柳月・秋の白樺便」が初登場!

あんバタサン」や「三方六」でおなじみの北海道・柳月から「柳月・秋の白樺便」が初登場!

こちらは、お手頃価格の1セット3,400円(税込)。

可愛い白樺段ボールに、お菓子をぎっしりと詰めたシンプル梱包でお届けです。

さらにお得な送料無料で、8月28日(水)より5日間限定発売です。

【商品名】

柳月・秋の白樺便

【価格】

1セット 3,400円(税込)

【販売期間】

8月28日(水)〜9月1日(日)

【送料無料】

送料無料でお届けします。

【商品内容】

8種・20個入 詳細は本文にて記載します。

【その他】

「あんバタサンマグネット」のおまけ付き。

柳月・秋の白樺便 8種のスイーツセット

「柳月・秋の白樺便」はバラエティ豊かな8種のスイーツセットです。

秋の人気バウム「三方六かぼちゃ」や、北海道の新定番土産「あんバタサン」、

他にも秋限定スイーツの数々を楽しめます。

1. 秋限定:三方六かぼちゃ×1(10切入)

生地もチョコもかぼちゃ味!昨年大好評がきた秋限定商品です。

まるでかぼちゃそのものみたいな、濃厚な味わいにこだわっています。

三方六かぼちゃ

2. 三方六の小割プレーン×3

「三方六」は北海道内で半世紀以上愛される、ロングセラーのバウムクーヘン。

元祖しっとり系ともいわれるバウム食感が人気のヒミツです。

三方六の小割プレーン

3. あんバタサン×3

十勝小豆や発酵バターなど、北海道素材が凝縮した柳月特製のサブレサンド。

あんとバターのマリアージュが美味しい北海道の新定番土産です。

あんバタサン

4. 十勝この実×3

くるみ、松の実、かぼちゃの種、3種の木の実が香ばしい!

しっとりとしたバターフィナンシェと木の実食感がくせになる美味しさです。

十勝この実

5. 秋限定:焼きチョコカシス ポアンの秘蜜×2

新食感のカシスの焼きチョコは、甘酸っぱさとホロホロ食感が特徴です。

ポリフェノール30mg入りで、カラダにもうれしい秋限定商品。

焼きチョコカシス ポアンの秘蜜

6. 秋冬限定:餅サブロー×3

しっとり食感の濃厚バターサブレの中に、お餅が入った和洋折衷の新食感サブレ。

独特の食感が話題を呼び、毎年、リピーターも多い季節限定商品です。

餅サブロー

7. 秋限定:月ふわり 秋キャラメル×2

しっとりモチモチ食感が特徴の「月ふわり」の秋限定味。

ミルクあんと、キャラメルクリームの芳醇な組み合わせを楽しめます。

月ふわり 秋キャラメル

8. きなごろも1袋(3切入)×3

「きなごろも」は、お子様からご年配の方まで親しまれている地元十勝の郷土菓子。

柔らかなお餅に、十勝産大豆の香ばしいきな粉をたっぷりとまぶしました。

きなごろも

「柳月・秋の白樺便」は、送料無料でお手頃価格の3,400円(税込)。

秋の家族団らんや、北海道スイーツを満喫したい方におすすめです。

北海道・十勝の柳月スイートピア・ガーデン

