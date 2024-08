北海道で撮影！マテックプロダクツ「シマエナガカレンダー2025」

リサイクル商品を開発・販売する「マテックプロダクツ」は、北海道撮影ポイントランキング製作委員会とマテックプロダクツストアのコラボレート商品「シマエナガカレンダー2025」を2024年8月26日(月)より販売中です。

マテックプロダクツ「シマエナガカレンダー2025」

シマエナガカレンダー2025表紙

サイズ : ヨコ20cm・タテ18cm

ページ数 : 28P

価格 : 1,100円(税込)

販売数 : 限定500冊

URL :

https://store.shopping.yahoo.co.jp/matecproductsstore/

シマエナガカレンダー2025は、北海道撮影ポイントランキング製作委員会とマテックプロダクツストアのコラボレート商品です。

北海道撮影ポイントランキング製作委員会とマテックプロダクツストアは、共同でフォトマガジンやポストカードを販売しています。

北海道撮影ポイントランキングアンバサダーの児玉孝博さん撮影、13枚のかわいいシマエナガが勢ぞろいしたカレンダーです。

児玉孝博さんは、シマエナガの第一人者で数多くのシマエナガを撮影しています。

野鳥や野生動物撮影の名手として知られ、道内各地で野鳥や野生動物を撮影しています。

シマエナガカレンダー2025サンプル

北海道撮影ポイントランキングアンバサダー児玉孝博が撮影した渾身の13枚となっています。

