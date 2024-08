¥Á¥ç¥³´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥â¥ó¥È¥ï¡¼¥ë¡Ø¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Æþ¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥­¡Ù

モントワールは、モントワールオリジナルブランド低糖質堂シリーズより、『チョコチップ入りしっとりチョコパウンドケーキ』を2024年9月2日(月)に発売します。

モントワール『チョコチップ入りしっとりチョコパウンドケーキ』

商品名 :低糖質堂 チョコチップ入りしっとりチョコパウンドケーキ

内容量 :8個

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店、CVS他

希望小売価格:432円(税込)

●低糖質堂 チョコチップ入りしっとりチョコパウンドケーキ

ほろ苦い生地にスイートチョコチップを練り込みチョコ感たっぷり、しっとり食感に仕上げたチョコパウンドケーキです。

糖質30%オフ*の商品です。

*製造所従来品との比較

■低糖質堂シリーズのラインナップ紹介

●低糖質堂 北海道産牛乳を使ったしっとり厚切りバウムクーヘン

北海道産牛乳を使用した風味豊かなバウムクーヘンです。

糖質35%オフ*の商品です。

*製造所従来品との比較

●低糖質堂 こしあん・栗あん ひとくちどらやき

丁寧に炊いたこしあん、栗あんを使用した、2種が楽しめるひとくちサイズのどらやきアソートです。

糖質20%オフ*の商品です。

*製造所従来品との比較

低糖質堂 こしあん・栗あん ひとくちどらやき

●低糖質堂 北海道産生クリームを使ったしっとり仕立てドーナツ

北海道産生クリームを使った、しっとり食感のドーナツです。

糖質20%オフ*の商品です。

*製造所従来品との比較

低糖質堂 北海道産生クリームを使ったしっとり仕立てドーナツ

●低糖質堂 北海道産牛乳を使ったしっとりプチマドレーヌ

北海道産牛乳と卵を贅沢に使用した、ふんわりしっとり食感のプチマドレーヌです。

糖質30%オフ*の商品です。

*製造所従来品との比較

低糖質堂 北海道産牛乳を使ったしっとりプチマドレーヌ

【商品概要】

商品名 :低糖質堂 北海道産牛乳を使ったしっとり厚切りバウムクーヘン

内容量 :8個

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店、CVS他

希望小売価格:400円(税込)

商品名 :低糖質堂 こしあん・栗あん ひとくちどらやき

内容量 :175g(個包装込み)

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店、CVS他

希望小売価格:378円(税込)

商品名 :低糖質堂 北海道産生クリームを使ったしっとり仕立てドーナツ

内容量 :8個

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店、CVS他

希望小売価格:378円(税込)

商品名 :低糖質堂 北海道産牛乳を使ったしっとりプチマドレーヌ

内容量 :14個

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店、CVS他

希望小売価格:400円(税込)

