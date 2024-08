トレーディングカード約3,600枚収納！MAXWIN「ホゴダス」

MAXWINは、今回トレーディングカードのコレクションライフをプロデュースする新ブランド「ホゴダス」を立ち上げ、大切なカードの保護やコレクションの展示、多数のカードを収納するケース等、トレーディングカードの悩みを解決する様々な商品を展開中です。

MAXWIN「ホゴダス」

MAXWINは、今回トレーディングカードのコレクションライフをプロデュースする新ブランド「ホゴダス」を立ち上げ、大切なカードの保護やコレクションの展示、多数のカードを収納するケース等、トレーディングカードの悩みを解決する様々な商品を展開中。

【新ブランド立ち上げ記念半額セール】

『ホゴダス』の新商品カードローダーやマグネットローダー専用の大容量ストレージボックスTCG-BOX01が期間限定でメーカー希望小売価格6,600円からの50%OFFクーポン発行中!

期間 :2024年8月26日(月) 10:00〜2024年9月2日(月) 09:59

対象商品 :TCG-BOX01(3色すべて)

【商品紹介】

TCG-BOX01

◆トレーディングカード用大容量ストレージBOX

そのままのカードは約3,600枚、35PTマグネットローダーは最大90枚、カードローダーは約300枚、デッキケースは約16個収納可能です。

トレーディングカードで悩みの収納問題をこのBOX1つで解決できます!

大容量収納BOX

◆強力マグネットでピタっと密閉

開口部はマグネット式のため、フタがズレることなく安心して収納できます。

持ち運びの際にもカードが飛び出る心配もありません。

強力マグネット密閉

◆頑丈で耐久性に優れた設計

PUレザー採用で耐水・耐荷重に優れた設計となっています。

カードを衝撃から守り、ボックスを積み上げて置く事もできます。

高耐久設計

◆3列構造で自分好みに収納できる!

デッキケースやデッキパーツの収納、お気に入りのカードを入れた多数のカードローダーの収納など、プレイヤー・コレクターどちらにもピッタリな設計です。

3列構造

◆内装は傷つけにくいスエード調生地を採用

カードが直接あたる内装部分はやわらかいスエード素材となっており、衝撃などを吸収して傷つけにくくなっています。

内側スエード調

【その他取扱品】

◆カードローダー

・トップサイドローダー(TCG-CAD01)

・マグネットローダー(TCG-CAD02)

◆専用スリーブ

・カードローダースリーブ(TCG-OPP01)

・PSA鑑定カード専用スリーブ(TCG-OPP02)

・シール止め付きスリーブ(TCG-OPP03/04)

◆収納・整理

・カードローダーストレージBOX(TCG-BOX01)

・カードセパレーター(TCG-SEP01)

・コレクションファイル(TCG-HLD01)

◆コレクショングッズ

・マグネットローダー用スタンド(TCG-STA01)

・PSA鑑定カード用スタンド(TCG-STA02)

・PSA鑑定カード専用ディスプレイフレーム(TCG-FRA05/06/07)

