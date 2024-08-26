¡ÚÂæÉ÷10¹æ¡Û28¡Á29Æü¤Ë¤«¤±¶å½£ÆîÉô¾åÎ¦¤Î²ÄÇ½À¡¡Âçºå¡Á¿·³ãÄÌ¤êÎóÅç²£ÃÇÍ½Äê¡ÄÆ°¤ÃÙ¤¯±Æ¶ÁÄ¹°ú¤¯¤ª¤½¤ì¡¡Ë½É÷¡¦Âç±«¤Ë·Ù²ü
¶¯¤¤ÂæÉ÷10¹æ¤Ï¡¢Åö½é¤è¤êÀ¾´ó¤ê¤Î¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢28Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¡¢±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£
¶¯¤¤ÂæÉ÷10¹æ¤Ïº£¸å¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÁá¤±¤ì¤Ð27Æü¤ÎÌëÃÙ¤¯¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î±âÈþÃÏÊý¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤·¡¢28Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£ÆîÉô¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶âÍË¤ÎÍ½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤ÏÂçºåÉÕ¶á¤òÄÌ¤ê¡¢ÅÚÍË¤Ï¿·³ãÉÕ¶á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎóÅç¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÉ÷¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¡¢±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢¶å½£ÆîÉô¤ä±âÈþÃÏÊý¤Ç¡¢27Æü¤Ï45¥á¡¼¥È¥ë¡¢28Æü¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤É¡¢Ë½É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢27ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Åì³¤¤Ç150¥ß¥ê¡¢¶áµ¦¤Ç120¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢Ë½É÷¤äÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¶å½£¤Ç¤ÏÂæÉ÷10¹æ¤ËÈ÷¤¨¡¢¹Á¤Ë·¸Î±¤·¤Æ¤¤¤¿µùÁ¥¤òÎ¦ÍÈ¤²¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
ÆÊÌÚ¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ëÌÔÎõ¤Ê±«
°ìÊý¡¢ÂæÉ÷¼þÊÕ¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÀÜ¶áÁ°¤«¤éÁ´¹ñÅª¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÊÌÚ¸©¤Ç¤Ï26ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢±öÃ«Ä®ÉÕ¶á¤Ç¸áÁ°1»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤Ç¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ë206¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¹â¤µÌó7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ì¤ëÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þ¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤â½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤¿¤¬¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ä·²ÇÏ¸©¤òÎ®¤ì¤ëÅÏÎÉÀ¥Àî¤Î¿å°Ì¤¬¾å¾º¤·¡¢ÈÅÍô·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×8·î26ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë