ÀÖ¤Á¤ã¤ó¾è¤ë¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡Ä¼«¾ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Óµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤â¡Ö¼òµ¤ÂÓ¤ÓÇ§¼±¤Ê¤·¡×¶¡½Ò¡¡»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯8·î26Æü¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶è¤Î¼«¾Î¡¦ÊÛ¸î»Î¤ÎÃË¡Ê66¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï26Æü¸áÁ°7»þ45Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÆî¶èÀî±è10¾ò1ÃúÌÜ¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤¬Î×¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¼ò¤Î½¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÀèÆ¬¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå½÷À¤¬¹ø¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï½Ð¶ÐÅÓÃæ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£