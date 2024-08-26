【Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ】
2025年1月 発売予定
価格：4,070円

　BANDAI SPIRITSは、プラモデル「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」を2025年1月に発売する。価格は4,070円。

　「ウマ娘 プリティーダービー」よりサイレンススズカがFigure-rise Standardシリーズで商品化。ウマ娘らしい疾走ポーズの再現が可能で、3種の異なる表情パーツが付属する。

　表情が付けられる耳や髪、カチューシャやアクセサリーの色分けも細かく表現。しっぽもフレキシブルに可動し、上体を反らすことで躍動感のある走り姿を再現できる。

□バンダイホビーサイト「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」のページ

「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」商品詳細

2025年1月 発売予定
価格：4,070円
対象年齢：15才以上

【付属品】

表情パーツ(タンポ印刷)×1種 表情パーツ(水転写式デカール)×2種 ハンドパーツ×1式 台座×1式 水転写式デカール×1 シール×1

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