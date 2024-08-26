プラモデル「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」2025年1月発売3種の表情パーツが付属
【Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ】
2025年1月 発売予定
価格：4,070円
2025年1月 発売予定
2025年1月 発売予定
価格：4,070円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」を2025年1月に発売する。価格は4,070円。
「ウマ娘 プリティーダービー」よりサイレンススズカがFigure-rise Standardシリーズで商品化。ウマ娘らしい疾走ポーズの再現が可能で、3種の異なる表情パーツが付属する。
表情が付けられる耳や髪、カチューシャやアクセサリーの色分けも細かく表現。しっぽもフレキシブルに可動し、上体を反らすことで躍動感のある走り姿を再現できる。
□バンダイホビーサイト「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」のページ
「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」商品詳細
2025年1月 発売予定
価格：4,070円
対象年齢：15才以上
【付属品】表情パーツ(タンポ印刷)×1種 表情パーツ(水転写式デカール)×2種 ハンドパーツ×1式 台座×1式 水転写式デカール×1 シール×1
【商品化決定!!】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) August 24, 2024
『ウマ娘 プリティーダービー』より
「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー サイレンススズカ」の商品化が決定！
2025年1月発売予定#ウマ娘 らしい疾走ポーズの再現が可能
表情パーツは3種付属!https://t.co/26Erz8jxSN#プラモデル pic.twitter.com/I3bjB9z3Lk
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