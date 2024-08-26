3À¤Âå¤ÇÂåÂå»³¤ÎÎÐ¤ò¼é¤ë°ì²È¡¡Ãæ¹ñµ®½£¾Ê½åµÁ»Ô
¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ8·î26Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Ê½åµÁ»ÔË±²¬¸©¤ÎÅìÊý¹È¹ñÍÎÓ¾ì¤Ç¤Ï¡¢êÏ³«Ê¡¡Ê¤¨¤ó¡¦¤«¤¤¤Õ¤¯¡Ë¤µ¤ó¡¢êÏ·Ä¡Ê¤¨¤ó¡¦¤±¤¤¡Ë¤µ¤ó¡¢êÏÇ¡·®¡Ê¤¨¤ó¡¦¤¸¤ç¤¯¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Î3À¤Âå¤¬¡¢Âå¡¹¿¹ÎÓ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡êÏ·Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é»³ÎÓ¤ÇÍ·¤Ó¡¢ÎÓ¾ì¤Ç³Ø¤Ó°é¤Ã¤¿¡£1990Ç¯¤ËÉã¤ÎêÏ³«Ê¡¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¿¹ÎÓÊÝ¸î¤òÀ¸¶È¤È¤·¡¢ÎÓ¾ì¤ò¤ï¤¬²È¤È¤¹¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½ä²ó¤¹¤ë»³Æ»¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ã³²¤¬¹Ô¤¯¼ê¤ò¤Ï¤Ð¤à¤¬¡¢Å¥¾Â¤«¤éÃÇ³³ÀäÊÉ¤Þ¤Ç¡¢50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ëêÏ·Ä¤µ¤ó¤Ï¼ã¼Ô¤ËÉé¤±¤º·Ú¤ä¤«¤ËÈô¤Ó²ó¤ê¡¢ÎÓ¶è¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç½ä²ó¤·¤ÆÌÚ¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡êÏ·Ä¤µ¤ó¤Ï34Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÎÓ¾ì¤ÎË¤«¤ÊÎÐ¤òÌÛ¡¹¤È¼é¤ê¡¢»ÒÂ¹¤Ëµ®½Å¤Êºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÎÓ¾ì¤Ø¤Î°¦¤ÈÊÝ¸î¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎêÏÇ¡·®¤µ¤ó¤Ë¤â¿¼¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê¿¹ÎÓÊÝ¸î°÷¤ÎÊç½¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿Ç¡·®¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯±þÊç¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤Î¿¹ÎÓÊÝ¸î°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1971Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢êÏ²È3À¤Âå¤Ï¡¢53Ç¯¶á¤¯¿¹ÎÓ¤ò¼é¤ê¡¢½ä²ó¤·¤¿µ÷Î¥¤ÏÎß·×20Ëü¥¥í¤ËÃ£¤·¡¢Íú¤¤Ä¤Ö¤·¤¿¥´¥àÄ¹·¤¤Ï100Â°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìµ¿ô¤ÎÎÓ¾ì´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¸©¤Ï¸½ºß¡¢¿¹ÎÓÈïÊ¤Î¨¤¬Ìó60.6¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢À¸ÂÖ´Ä¶¤ÏÈþ¤·¤¯À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ß¡¢¿¢ÊªÀé¼ïÍ¾¤ê¡¢Æ°Êª400¼ïÍ¾¤ê¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Î¶ÐÊ¼¡¢¼ÕÌÀÌÃ¡¢ÍÌ¿·¡¢ûçË®±Ñ¡¢°Â±þ¡Ë