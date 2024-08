2位:今田美桜

All About ニュース編集部は4月11日〜6月24日の期間で、全国の10〜60代の男女256人を対象に「20代女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「笑顔が魅力的だと思う20代女性俳優」のランキングを紹介します。2位に輝いたのは、「今田美桜」さんでした。モデルとして芸能活動を開始した今田さんは、2015年にドラマ『私は父が嫌いです』(NHK BSプレミアム)や映画『罪の余白』で俳優業を本格的にスタート。その後、さまざまな作品に参加し、ドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』(TBS系)、『3年A組-今から皆さんは、人質です-』(日本テレビ系)で魅力ある演技を見せてブレークします。

1位:永野芽郁

近年では、映画『東京リベンジャーズ』シリーズ、『わたしの幸せな結婚』といった大ヒット映画でヒロインを担当。主演を務めた『悪女(わる)〜働くのがカッコ悪いなんて誰が言った?〜』『花咲舞が黙ってない』(ともに日本テレビ系)では、明るい主人公を演じてかわいらしい笑顔を披露しました。また、「ジャンボ宝くじ」をはじめ多くのCMに出演し、好感度の高い俳優として人気です。回答者からは、「いつ見ても可愛いです。CMで笑顔が可愛いと思いました」(40代女性/秋田県)、「キュッと口角が上がって魅力的なので」(30代女性/福岡県)、「歯並びもよく、笑っても目が大きくて可愛い印象があります」(20代女性/東京都)などの意見が寄せられました。1位に選ばれたのは、「永野芽郁」さんです。永野さんは子役として芸能活動をスタートし、2009年には映画『ハード・リベンジ、ミリー ブラッディバトル』でデビュー。俳優業とあわせ、ファッション誌『Seventeen』(集英社)の専属モデルとして活躍しブレークを果たします。2018年にはNHK連続テレビ小説『半分、青い。』でヒロインに抜てきされ、高い演技力を披露。その後、映画『そして、バトンは渡された』『地獄の花園』に出演し、「第64回ブルーリボン賞」で主演女優賞を獲得します。演技派の若手俳優として注目され、2024年には『君が心をくれたから』(フジテレビ系)、映画『からかい上手の高木さん』で主演を担当。バラエティ番組などに出演した際は屈託のない笑顔を見せ男女問わず人気を集めています。回答者からは、「見ている側も笑顔にしてくれる力のある方です」(40代女性/香川県)、「ニコッと、心の底から笑う感じの笑顔にメロメロです」(40代女性/神奈川県)、「いつもにこにこしているイメージがある」(40代女性/埼玉県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママですこの記事の筆者:ゆるま 小林 プロフィール長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)