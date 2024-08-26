8月30日発売予定のハッピーセット「トミカヒーローズ ジョブレイバー」、「ちいかわ」の画像が公開
【ハッピーセット「トミカヒーローズ ジョブレイバー」、「ちいかわ」】
8月30日～ 約2週間 発売予定
価格：490円～ （一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）
(C) nagano / chiikawa committee
8月30日～ 約2週間 発売予定
価格：490円～ （一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）
マクドナルドは、8月30日より発売予定のハッピーセット「トミカヒーローズ ジョブレイバー」、「ちいかわ」の追加画像を公開した。
ハッピーセット「トミカヒーローズ ジョブレイバー」は街で見かける身近な仕事や乗り物をテーマにした特製合体シールブック全5種がラインナップ。
ハッピーセット「ちいかわ」は“ちいかわ”や“ハチワレ”、“うさぎ”を筆頭に、“モモンガ”や“ラッコ”などのキャラクターたちが歴代クルーのユニフォームを着たマクドナルドオリジナルデザインのシール全5種が登場。
公開された画像では文房具に貼った使用例や全員集合のにぎやかな画像が公開された。
もうすぐ新学期。- マクドナルド (@McDonaldsJapan) August 26, 2024
ポリスブレイバーと一緒に「交通ルールを守って、学校に出動だ！」 pic.twitter.com/0Vsr2oPzYl
か・わ・い・す・ぎ！！！#ちいかわ pic.twitter.com/vBWFYXHYHH- マクドナルド (@McDonaldsJapan) August 26, 2024
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