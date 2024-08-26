タワレコ、ブルーノートの人気作をSA-CDハイブリッド化。計20作を限定発売
タワーレコードは、名門ジャズ・レーベル、ブルーノートが創立85周年を迎えたことを記念し、そのカタログから厳選した人気作をSA-CDハイブリッド化しリリースする「BLUE NOTE SA-CD HYBRID SELECTION」を開始。年内4回、計20作品を完全生産限定盤にてリリースする。
第1弾は「ジョン・コルトレーン/ブルー・トレイン」など5作品で、9月25日発売。価格は各4,180円。全国タワーレコード、TOWERmini、TOWER RECORDS mini、タワーレコード オンラインにて限定発売する。
BLUE NOTEは1939年、ニューヨークに誕生したジャズ界屈指の名門レーベルで、ドイツ系移民のアルフレッド・ライオンによって創設。
BLUE NOTE SA-CD HYBRID SELECTIONでは、「お馴染みの名盤でありつつも、現在市場ではSACDとしては廃盤となり入手困難になっているものや初SACD化となるタイトルを選び、今回の発売のためにSA-CDハイブリッド化。BLUE NOTE レーベルのエンジニアとして名盤を数多く手がけた名匠ルディ・ヴァン・ゲルダ―が描いたジャズの理想形ともいうべきサウンドを再現した」という。
USオリジナル・マスター・テープよりトランスファーしたDSDを基に、2024年最新リマスタリングを実施。CD層も新たにDSDマスターからPCM化している。なお、第1弾はすべてステレオ音源。AV評論家の小原由夫氏による解説と、音楽ライター/ジャーナリストの原田和典氏による作品解説も収録する。
第1弾ラインナップは以下の通り。アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ / モーニン バド・パウエル/ ザ・シーン・チェンジズ キャノンボール・アダレイ/ サムシン・エルス ジョン・コルトレーン / ブルー・トレイン ソニー・クラーク / クール・ストラッティン 第2弾 発売日:2024年10月23日
リー・モーガン / ザ・サイドワインダー
ハンク・モブレー/ ディッピン
ホレス・シルヴァー / ソング・フォー・マイ・ファーザー
ハービー・ハンコック / 処女航海
エリック・ドルフィー / アウト・トゥ・ランチ
第3弾 発売日:2024年11月20日
ソニー・ロリンズ / ヴィレッジ・ヴァンガードの夜
ケニー・バレル / ミッドナイト・ブルー
ハービー・ハンコック / スピーク・ライク・ア・チャイルド
ウェイン・ショーター / ジュジュ ※初SACD化
ボビー・ハッチャーソン / ハプニングス ※初SACD化
第4弾 ※全タイトル初SACD化 発売日:2024年12月18日
アート・ブレイキー & ザ・ジャズ・メッセンジャーズ / モザイク
ソニー・ロリンズ / ニュークス・タイム
リー・モーガン/ リー・モーガン Vol. 3
ホレス・パーラン / アス・スリー
ジャッキー・マクリーン / デモンズ・ダンス