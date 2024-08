【「炎の闘球女 ドッジ弾子」第44話】8月26日 公開

小学館は8月26日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第44話「父と母の愛。」をコロコロオンラインにて公開した。

第44話では珍子が産まれた日の回想シーンが描かれる。父と母に愛されて育った珍子の過去に一体なにが……。

次回更新は9月9日を予定している。

□コロコロオンライン「炎の闘球女 ドッジ弾子」のページ

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.