BABYMONSTER、シンガポールと台北で開催されたファンミーティングツアーのビハインド映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「各国のファンの方々に会える機会なのでとても幸せだった」(BABYMONSTER)

BABYMONSTERが、デビュー後初となるファンミーティングツアーの、シンガポールと台北でのビハインド映像を公開した。

YGエンターテインメントは8月23日、公式ブログに「BABYMONSTER-SEE YOU THE RE BEHIND in SINGAPORE & TAIPEI」を掲載。 6月15日にシンガポール、6月23日に台北で開催された、彼女たちのファンミーティングビハインドが盛り込まれた映像だ。

まず、ファンサイン会を通じてMONSTIEZ(ファンダム名)と会ったBABYMONSTERは、温かい目で交流し、意味深い時間となった。 メンバーたちは「各国のファンの方々に会える機会なのでとても幸せだった」として「それだけ素敵な舞台をお見せしたい」と覚悟を固めた。

あふれるファンへの愛を抱いて、BABYMONSTERが足を運んだのはコンビニ。 おやつとフィギュアを購入しながら子どものように楽しんでいた彼女らは、アンボクシングから「ワッツ・イン・マイ・バッグ」などを自主的に披露。愉快な魅力を発散し、見る人の笑顔を誘った。

ファンミーティング当日、会場はBABYMONSTERを応援するために集まったファンでいっぱいだった。 これに応えるため、現地の言葉でコメントを準備するのはもちろん、ハーモニーの練習などで楽屋から雰囲気を予熱したメンバーたちは、観客の熱い歓声のなかでファンミーティングを成功的に終えた。

2回の公演でファンに一歩近づいたBABYMONSTERは「最初は震える心が大きかったが、今は少しずつ楽しみ方を学んでいるようだ」として「すべてのファンの方々に感謝する」と感想を伝え、今後の活躍を期待させた。

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/