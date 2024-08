【ライブレポート】NEXZ、日本初ショーケースが大盛況で閉幕！MCでは熱く想いを語り、声を上げて涙するメンバーも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「NEXZとNEX2Y(※ファンの呼称)僕たちの道を一緒に進んでいきましょう」(SO GEON)

3都市6公演で4万人を動員した、NEXZの日本初ショーケースツアー『NEXZ SHOWCASE 2024 “Ride the Vibe”』が、8月25日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナにて閉幕した。

地元凱旋となった本ツアーは、TOMOYAとYUの地元・福岡、HARUとHYUI、そしてYUKIの地元・大阪を廻り、最終公演はSO GEONとSEITAの地元・東京で開催。

最終公演にふさわしい最も大きな会場には、2日間で実に2万人のオーディエンスが集い、NEXZの登場を待ちわびていた。開演時間になると暗転し、リフターから徐々に姿を現す7人の登場に、割れんばかりの大歓声が沸き起こる。

ショーケースのためだけに特別に用意されたダンスパフォーマンスで幕を開け、1曲目は彼らにとって名刺代わりの「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」からスタート。韓国活動や日本におけるプロモーションで徹底的に育て上げられた本楽曲は、パフォーマンスもすっかり板に付き、世界観と相まって彼ら特有の “自由” なバイブスで一気に会場を包み込む。

続く楽曲は韓国リリース作「Ride the Vibe」のカップリングとして収録されていた「Starlight」。ノリの良いピチカートサウンドに乗せ、韓国語歌唱を難なくこなす姿は圧巻だ。

一方、ショーケースということで、メンバーのパーソナリティをファンに知ってもらうためのトークコーナーも。パフォーマンスとは違った、等身大かつ初々しいメンバーそれぞれの個性が垣間見える貴重な機会となった

また、各会場・日程ごとに異なる課題曲が用意されたダンスチャレンジ企画も大盛り上がりに。『Nizi Project Season 2』課題曲として馴染み深いパフォーマンスや先輩ガールズグループのキュートなダンス等、見応えたっぷりの内容だった。

後半のライブパートでは、日本オリジナルのデビュー曲「Keep on Moving」で笑顔と元気溢れるパフォーマンスを軽やかに披露したり、『Nizi Project Season 2』で披露された韓国語歌唱の「Because of you」「Whatever Whenever」を日本語歌唱で初披露したりと、贅沢なセットリストにファンも大興奮。

なかでも特に沸いたのが、『Nizi Project Season 2』ファイナルステージ課題曲「Miracle」のパフォーマンスだった。イントロが流れた途端、オーディエンスのボルテージは最高潮。カラダを突き動かすジャングルビートに、会場が揺れた。

アンコールでは最終公演ということもあって、MCでメンバーそれぞれが熱く想いを語り、時には声を上げて涙するメンバーたち。

そして、本ツアーを駆け抜けたメンバーへ、“デビューおめでとう” のデザインが施されたケーキのプレゼントやサプライズのスローガン演出も。

SO GEONがMCで語った「NEXZとNEX2Y、僕たちの道を一緒に進んでいきましょう」に呼応するかのような「NEXZでデビューしてくれてありがとう♡これからも一緒に歩んでいこう!」のメッセージに、会場が感動で満たされた。

最後は、オーディション番組『Nizi Project Season 2』のテーマソングであり、自分を信じ上を向いて昇る、前を向いて走る “アナタ” のための応援歌「Here & Now」をステージを縦横無尽に駆け回りながら、あらん限りの感謝を込めて披露。紙吹雪の残る舞台をあとにした。

全公演ソールドアウトで4万人を動員した日本初ショーケースツアーを完走し、Japan 1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』も絶好調なNEXZ。今後もその動向に注目だ。

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com