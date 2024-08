aikoがニューアルバム『残心残暑』の初回限定仕様盤に収録される<Love Like Pop vol.24>のライブ映像から、「宇宙で息をして」が公開された。<Love Like Pop vol.24>は約5年ぶりとなるアリーナツアーで、ニューアルバムの初回限定仕様盤には、そのツアーから2024年2月17日 神奈川:横浜アリーナでの映像を収録したBlu-ray又はDVDが付属される。

『残心残暑』



2024年8月28日(水)発売予約:https://aiko.lnk.to/16thalbum_CD初回仕様限定盤A[CD+ LIVE Blu-ray](PCCA-15032/税込6,050円)初回仕様限定盤B[CD+LIVE DVD](PCCA-15033/税込6,050円)通常仕様盤[CD only](PCCA-15034/税込3,300円)収録内容[CD]01. blue02. skirt03. 相思相愛04. 好きにさせて05. 鮮やかな街06. ガラクタ07. いつ逢えたら08. blow09. 願い事日記10. 星の降る日に11. アンコール12. よるのうみ13. 赤い手で[Blu-ray/DVD]aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」セットリスト01. 飛行機02. 青空03. 荒れた唇は恋を失くす04. アップルパイ05. 恋のスーパーボール06. 名のないハート07. 明日もいつも通りに08. ばいばーーい09. 宇宙で息をして10. もっと11. 58cm12. えりあし13. アタック!24メドレー14. 星の降る日に15. キラキラ16. ねがう夜17. のぼせ18. ジェット19. ストロー特典映像: Love Like Pop vol.24 behind the scenes副音声:aiko Commentary