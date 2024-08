サンボマスターが、8月25日、唄とギター山口隆の故郷である福島・會津風雅堂で<サンボマスターワンマンツアー2024 「ラブ&ピース!マスターピース!」ファイナルシリーズ>をスタートさせた。福島・会津公演からのスタートということもあり、1曲目は「I Love you& I need you ふくしま」からスタート。この場所だからこその異例なナンバーでの幕開けに、会場につめかけたオーディエンスもバンドの想いをしっかりと受け止め、ライブスタートから強い一体感が生まれた。その後は新旧問わずバンドの代表曲「輝き出して走ってく」や「可能性」「ヒューマニティ!」「青春狂騒曲」「光のロック」を立て続けに披露し、序盤から会場を沸かせた。さらに後半では、唄とギター山口隆が地元・會津若松から上京する際の想いを唄った「想い出は夜汽車にのって」や、最新曲となる「自分自身」を披露。アンコール最後には、「ロックンロール イズ ノットデッド」でロックンロールの不滅を高らかに叫び、誰一人残らず全員優勝できた凱旋ライブとなった。この日のセットリストはサンボマスタープレイリストとして各配信プラットフォームにも公開されている。

セットリスト

サンボマスターワンマンツアー2024<ラブ&ピース!マスターピース!>ファイナルシリーズ

8月25日(日) 福島 會津 風雅堂

<セットリスト>

1. I love you& I need you ふくしま

2. 輝き出して走ってく

3. はじまっていく たかまっていく

4. 可能性

5. 忘れないで 忘れないで

6. 夜が明けたら

7. ミラクルをキミとおこしたいんです

8. ヒューマニティ!

9. 青春狂騒曲

10. 光のロック

11. ビューティフル

12. 想い出は夜汽車にのって

13. ラブソング

14. 笑っておくれ

15. 自分自身

16. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ

17. 孤独とランデブー

18. Future is yours

19. できっこないをやらなくちゃ

20. 花束

En1. 夜汽車でやってきたアイツ

En2. ロックンロール イズ ノット デッド



プレイリスト

https://sambomaster.lnk.to/loveandpeacemasterpeace_setlist

サンボマスターワンマンツアー2024<ラブ&ピース!マスターピース!>ファイナルシリーズ8月25日(日) 福島 會津 風雅堂<セットリスト>1. I love you& I need you ふくしま2. 輝き出して走ってく3. はじまっていく たかまっていく4. 可能性5. 忘れないで 忘れないで6. 夜が明けたら7. ミラクルをキミとおこしたいんです8. ヒューマニティ!9. 青春狂騒曲10. 光のロック11. ビューティフル12. 想い出は夜汽車にのって13. ラブソング14. 笑っておくれ15. 自分自身16. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ17. 孤独とランデブー18. Future is yours19. できっこないをやらなくちゃ20. 花束En1. 夜汽車でやってきたアイツEn2. ロックンロール イズ ノット デッドプレイリストhttps://sambomaster.lnk.to/loveandpeacemasterpeace_setlist

ライブ・イベント情報

サンボマスターワンマンツアー2024

<「ラブ&ピース!マスターピース!>ファイナルシリーズ

8月25日(日)OPEN17:00/START18:00福島 会津 風雅堂

9月16日(月祝)OPEN16:00/START17:00大阪 大阪城ホール

10月25日(金)OPEN17:30/START18:30 東京 日本武道館

TOTAL INFORMATION:

VINTAGE ROCK std.

TEL.03-5787-5350[平日12:00−17:00] / WEB https://vintage-rock.com/

サンボマスターワンマンツアー2024<「ラブ&ピース!マスターピース!>ファイナルシリーズ8月25日(日)OPEN17:00/START18:00福島 会津 風雅堂9月16日(月祝)OPEN16:00/START17:00大阪 大阪城ホール10月25日(金)OPEN17:30/START18:30 東京 日本武道館TOTAL INFORMATION:VINTAGE ROCK std.TEL.03-5787-5350[平日12:00−17:00] / WEB https://vintage-rock.com/

関連リンク

◆サンボマスター オフィシャルサイト

◆サンボマスター オフィシャルYouTubeチャンネル

◆サンボマスター オフィシャルYouTubeチャンネル

さらにツアーファイナルシリーズスタートを記念して、「ロックンロール イズ ノットデッド」のファースト武道館公演(2017年12月3日開催)のライブ映像が期間限定でYouTubeに公開された。先週の「ラヴィット!」さらに代々木体育館で開催され来場者1万人、配信視聴者7万人の延べ8万人をひとつにした最強のロックナンバーとなる。ファースト日本武道館のライブ映像からは先日の「ミュージックステーション」、さらには「ラヴィット!ロック」でのパフォーマンスが大きな話題となった「できっこないを やらなくちゃ」も公開されている。7年ぶりとなる日本武道館公演はソールドアウトだが、9/16(月・祝)大阪城ホール公演のみチケット残りわずかとなっている。