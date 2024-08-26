¿¼¹ï¤Ê±Õ¾õ²½Èï³² »Ù±çµá¤áÆâÆçÄ®Ä¹¤¬ÃÚÃÎ»ö¤ËÍ×Ë¾
ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Õ¾õ²½Èï³²¤¬Âç¤¤¤ÀÐÀî¸©ÆâÆçÄ®¤ÎÀî¸ýÄ®Ä¹¤¬26Æü¡¢¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢Áá´ü¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂðÃÏ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Õ¾õ²½Èï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÆâÆçÄ®¤Ç¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤Î6Æü´Ö¡¢Ä®Ì±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿Àî¸ý¹îÂ§Ä®Ä¹¤Ï¡¢Áá´ü¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÃÚÃÎ»ö¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊâÆ»¤ÎÀ°È÷¡¦³ÈÉý¡¢ºÒ³²¸ø±Ä½»ÂðÀ°È÷¡¢»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¤Î²ò¾Ãµá¤á¤ë
¸©Æ»¡¦¾¾Ç¤±§¥Îµ¤Àþ¤ÎÊâÆ»¤ÎÀ°È÷¡¦³ÈÉý¤Î¤Û¤«¡¢ºÒ³²¸ø±Ä½»Âð¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä®ËÌÉô¤ÇÇÀÃÏ¡¦ÎÐÃÏ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¡×¤Î²ò¾Ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÚÃÎ»ö¡Ö½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤³¤³¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ÎÊý¸þ¤ÇºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆÆâÆçÄ®¤È°ì½ï¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×
Àî¸ý¹îÂ§ÆâÆçÄ®Ä¹¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²¤À¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÉüµìÉü¶½¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ó¤È¡£º£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×
Àî¸ýÄ®Ä¹¤Ï¡¢¼«¿È¤Î4Áª½ÐÇÏ¤Ë¸þ¤±¡¢Ä®À¯±¿±Ä¤Î·ÑÂ³¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£