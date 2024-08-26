¡ÚÊÄÅ¹¡ÛÏ·ÊÞÃæ¸Å¥²¡¼¥àÅ¹¡Ö¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤¬¡¢ËÜÆü8·î26Æü¤ÇÊÄÅ¹¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

Ëö¹­Ä®±Ø¤«¤é¤¹¤°¤ÎÂ¢Á°¶¶ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ï·ÊÞÃæ¸Å¥²¡¼¥àÅ¹¡Ö¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤¬¡¢ËÜÆü8·î26Æü¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£

1990Ç¯Âå¤«¤é±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎÏ·ÊÞÃæ¸Å¥²¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¢¥­¥ÐÌ±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¥Õ¥ì¥ó¥º¤À¤¬¡¢¼êºî¤ê¤Î²¹¤«¤ß¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥×¤âËÜÆü¤Ç¸«Ç¼¤á¤È¤Ê¤ë¡£


Ä¹¤¤´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª


¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û

¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à ¥Õ¥ì¥ó¥º

ÊÄÅ¹Æü¡§2024Ç¯8·î26Æü

½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ£¶ÃúÌÜ£±£´¡Ý£±£³


>> ¡ÚÊÄÅ¹¡ÛÏ·ÊÞÃæ¸Å¥²¡¼¥àÅ¹¡Ö¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤¬¡¢ËÜÆü8·î26Æü¤ÇÊÄÅ¹¡ª ¤Î¸µµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é