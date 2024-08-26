²Ã²ì²°¥ì¥×¥é¥«¥ó²Î·àÃÄ¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¡¡10·î¡Á12·î¤Ë³«ºÅ
JTB¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥£¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤È²Ã²ì²°¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö²Ã²ì²°¥ì¥×¥é¥«¥ó²Î·àÃÄ¡×¤Î¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö²Ã²ì²°¥ì¥×¥é¥«¥ó²Î·àÃÄ¡×¤Ï¡¢ÏÂÁÒ²¹Àô¤ÎÎ¹´Û¡¢²Ã²ì²°¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î·àÃÄ¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ø±éµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¥¢¥È¥ìÃÝ¼Ç1³¬¡ÖSHAKOBA¡×¡£³«ºÅÆü¤Ï10·î11Æü¡Á14Æü¡¢11·î2Æü¡Á5Æü¡¢12·î6Æü¡Á9Æü¡£»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¤¬¸á¸å6»þÈ¾¤«¤é¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤¬¸á¸å6»þ¤«¤é¡£¸ø±é»þ´Ö¤Ï45Ê¬¤Ç¡¢¸ø±é¸å¤Ë¤ÏµÇ°»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï4,000±ß¤Ç¡¢1¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥ÄÉÕ¤¡£Äê°÷¤Ï60Ì¾¡£