BE:FIRST

4都市9公演を回る自身初のドームツアーの開催も決定した7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの2年振りとなるオリジナルアルバム「2:BE」が8月26日より全曲配信がスタートした。 BE:FIRTSTの2年振りとなるオリジナルアルバム「2:BE」は「Boom Boom Back」「Smile Again」「Mainstream」「Masterplan」といった2023年以降のBE:FIRSTの代表曲や、7月1日に配信リリースされ、『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』で週間1位を獲得した韓国の8人組ボーイズグループATEEZとのコラボ曲「Hush-Hush」、同じく『Billboard JAPAN総合ソング・チャート JAPAN Hot 100』で週間1位を獲得し各種音楽チャート185冠を達成したリードトラック「Blissful」など、新曲を含む全16曲を収録されている。

収録曲にはメンバーの名前も多数クレジットされており、前作「BE:1」からさらに進化したBE:FIRSTの音楽が堪能できる1枚となっている。

BE:FIRSTは本アルバム「2:BE」を引っ提げて4都市9公演を回る自身初のドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」の開催が決定している。BE:FIRST Official Fan Club "BESTY"およびBMSGオンラインサロン"B-Town"にて、チケット先行受付が開始となっている。<BE:FIRST 2nd アルバム「2:BE」トラックリスト>01. SloganWritten by Ryosuke “Dr.R” Sakai, Daisuke Nakamura, SOTA, SKY-HIProduced by SKY-HI, Ryosuke “Dr.R” Sakai02. MasterplanWritten by Ryosuke “Dr.R” Sakai, Daisuke Nakamura, SKY-HIProduced by SKY-HI, Ryosuke “Dr.R” Sakai03. Boom Boom BackWritten by Grant Boutin, Will Jay, Luke Shipstad, 3onawav, SKY-HIProduced by SKY-HITrack Produced by Grant Boutin, Luke Shipstad04. GuiltyLyrics : LOAR, SKY-HIMusic : Kosuke Crane, LOAR, SKY-HIProduced by SKY-HI, Kosuke Crane (INIMI) 05. SapphireWritten by ALYSA, Alawn, Avina, SKY-HIProduced by SKY-HI, ALYSA, Alawn06. Smile AgainLyrics : SKY-HIMusic : KEITA TACHIBANA, JUNE, SKY-HIProduced by SKY-HI, KEITA TACHIBANA07. Grow UpLyrics : LOAR, Sunny, SKY-HIMusic : MONJOE, LOAR, Sunny, SKY-HIProduced by SKY-HI, MONJOE (INIMI)08. Metamorphose Written by Ryosuke “Dr.R” Sakai, Daisuke Nakamura, Carlo Redl, SHUNTO, RYUHEI, SKY-HIProduced by SKY-HI, Ryosuke “Dr.R” Sakai09. Genesis Written by VLOT, SOTA, JUNON, LEO, Aile The ShotaProduced by Aile The Shota, VLOT10. Selfish Written by hokuto, MANATO, RYOKI, SKY-HIProduced by SKY-HI, hokuto11. Bump AroundLyrics : SKY-HIMusic : ZEN, LOAR, SKY-HIProduced by SKY-HI, ZEN (INIMI) 12. Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)Lyrics : SKY-HI, EDEN, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv, Hongjoong Kim, Mingi SongMusic : Chaki Zulu, MANATO, SKY-HI, EDEN, Ollounder, Maddox, Peperoni, OlivArranger : Chaki Zulu, EDEN, Ollounder, Maddox, Peperoni, Oliv Produced by SKY-HI, Chaki Zulu, EDEN13. BE:0 -interlude-14. GloriousLyrics : LEO, SKY-HIMusic : UTA, MANATO, JUNON, SKY-HIProduced by SKY-HI, UTA (TinyVoice,Production)15. BlissfulLyrics : SKY-HIMusic : ZEN, LOAR, Akun, Sunny, MANATO, LEO, SKY-HIProduced by SKY-HI, ZEN (INIMI), Akun (INIMI)16. MainstreamWritten by Ryosuke “Dr.R” Sakai, Daisuke Nakamura, SKY-HIProduced by SKY-HI, Ryosuke “Dr.R” Sakai<BE:FIRST / 2:BE Streaming & Download>https://BEFIRST.lnk.to/2_BE