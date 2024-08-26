ÂçÃ«¤ËÁ°¿ÍÌ¤Æ§¡Ö50-50¡×Ã£À®¤Ë¸½¼ÂÌ£¡ÄÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¡ÔÌ¤Íè¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¤¤¡Õ¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼
¡ÖÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¥¹¥é¥ó¥×Ã¦µÑ
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÅðÎÝ¡×¤ò¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÂçÃ«¤¬2026Ç¯WBC½Ð¾ì¼Âà¤Î²ÄÇ½À¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¡×¤³¤È¡¢¤È¤Ï¡©
¡¡Íâ25Æü¤Ë130»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±¥«¡¼¥É¤Ç41¹æ¤òÊü¤Á¡¢¥·¡¼¥º¥ó51ËÜ¡¢49ÅðÎÝ¥Ú¡¼¥¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡Ý50¡×¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡18Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¤¤¤Ì¤Íè¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£8·î¤Ï25Æü¸½ºß¡¢ÂÇÎ¨.222¤ÈÉÔÄ´¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç9ËÜÎÝÂÇ¡£·îÊÌ¤Ç¤Ï6·î¤Î12ËÜ¤Ë¼¡¤°°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¤¨Êý¤¬¤¤¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¬±þÎÏ¡¢½¤ÀµÇ½ÎÏ¤Ë¤¿¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤¬¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¤¤Î¤Ï50ËÜ¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤À¡£
¡¡º£¸å¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤ë¡£9·î¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î8µåÃÄ¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÄÌ»»ÂÐÀïÂÇÎ¨¤¬3³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê.292¡Ë¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡Ê.167¡Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê.188¡Ë¤Î3µåÃÄ¤À¤±¡£ºÇÂ¿¤Î6»î¹ç¤¢¤ë¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÏÂÇÎ¨.333¡¢6ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤Î¾åÀÑ¤ß¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ºß¡¢2°Ì¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë3¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¡£²áµî6Ç¯¡¢Áá¡¹¤È¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÔË¾¤Î¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿9·î¡×¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÍßËþ¡¹¤À¡£
¡Ö50-50¡×¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö50¡Ý50¡×¤òÃ£À®¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£¡¡
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥¯¥é¥¹¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¹â¹»»þÂå¤Ï²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤éÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯1000²¯±ßÄ¶¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¸å¡¢NHK¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢10Ç¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£Ã¯¤â¤½¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¡ÊÅê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤Î¡Ë2¤Ä¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ï¸À¤¨¤ë¡×
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö50¡Ý50¡×¤Ïº£Ç¯¤¬ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Íèµ¨¤ÏÅê¼ê¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤¬Éü³è¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é2021Ç¯¤Ï46ËÜÎÝÂÇ¡¢23Ç¯¤Ï44ËÜÎÝÂÇ¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆóÅáÎ®¤Ç¤â50È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅðÎÝ¤ÏÊÌ¡£Â¤Ë¥¹¥é¥ó¥×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£µ¨¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤ÆÁöÎÝ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌî¼êÀìÇ°¤À¤«¤é¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉéÃ´¤¬²Ã¤ï¤ëÍèµ¨¤âÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤Ü¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢²¿¤è¤ê1000²¯±ßÄ¶¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏËÜ¿Í¤ÎË¾¤ßÄÌ¤ê¡¢Åê¤²¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òµö²Ä¤·¤¿¤¬¤æ¤¨¤ËÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡¢±¦Éª¤â¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÃ«¤ÏÆüËÜ»þ´Ö26Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Áê¼ê¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¥í¥Ú¥¹¤é¤ò¹¶Î¬¤·¤¤ì¤º¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»àµå1ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3¡Ý1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢MVPÁè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê32¡Ë¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç2È¯¤òÊü¤Ã¤Æ51ËÜÎÝÂÇ¤È¤·¡¢2022Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó50ËÜ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤â¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÉé¤±¤¸¤È¡Ö40¡Ý40¡×¤òÃ£À®¤·¤¿24Æü¤«¤é¤Î3ÀïÏ¢È¯¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÅðÎÝ¤È¤â¾åÀÑ¤ß¤Ï¤Ê¤·¡£È¬²ó¤Ë¤Ï3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥é¥Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¤«¤éº¸¼ê¼ó¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡¢28Æü¤«¤é¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Ë¡¢26Ç¯WBC½Ð¾ì¼Âà¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÇÏ¢ÇÆ¡×¤È¤«¤Þ¤Ó¤¹¤·¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£ÂçÃ«¤¬¡ÖÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£