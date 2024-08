Appleが2024年9月10日に新製品発表会を開催し、iPhoneやApple Watch、AirPodsの新機種の発表を計画していることを海外メディア・Bloombergの記者であるマーク・ガーマン氏が伝えています。When Is Apple Announcing the iPhone 16? Apple Planning Event on Sept. 10, 2024 - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-23/when-is-apple-announcing-the-iphone-16-apple-planning-event-on-sept-10-2024Apple Expected to Debut iPhone 16, Apple Watch 10, and AirPods 4 on September 10 - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/08/23/apple-to-debut-new-iphones-september-10/Apple testing four new M4-based Macs ahead of fall launchhttps://appleosophy.com/2024/08/23/apple-testing-four-new-m4-based-macs-ahead-of-fall-launch/Apple関連の確度の高いリーク情報を扱うことで知られるガーマン氏によると、Appleの新製品発表会は2024年9月10日(日本時間9月11日)に開催されるとのこと。このイベントでは「ディスプレイのアスペクト比が増加」「バッテリー容量の増加&充電速度が向上」「カメラ用のキャプチャボタンの搭載」「全てのモデルでのApple Intelligenceの採用」「カメラのアップグレード」などのアップデートが施されたiPhone 16シリーズが発表されると目されています。2024年登場の「iPhone 16」で期待される5つの新機能 - GIGAZINEまた、Apple Watch Series 9よりも薄型化・大画面化が進んだApple Watch Series 10の発表も予想されているほか、Apple Watch SEやApple Watch Ultraの新モデルも発表される見込みです。さらにAppleのワイヤレスイヤホン「AirPods」では、第4世代のAirPodsが発表される見通しです。第4世代AirPodsでは現行の第3世代AirPodsと同様のローエンドモデルと、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載したハイエンドモデルという2モデルが登場するとのこと。2024年登場の第4世代AirPodsは2つの新しいバリエーションで登場するとの報道 - GIGAZINE2024年9月10日に発表される見通しのこれらの製品は、現地時間2024年9月20日から発売されるとガーマン氏は予想していますが、Appleの担当者はコメントを控えています。さらに、Appleは2024年後半に次世代Appleシリコンの「M4」を搭載したiMacやMacBook Pro、Mac miniのリリースを計画しているとみられており、Bloombergによると「16.1」「16.2」「16.3」「16.10」という識別子が付けられた新型Macのテストが強化されていることが開発者テストログから明らかになっているそうです。また、これら4つのモデルのうち3つはCPU・GPUともに10コアを搭載した構成で、もう一つはCPU・GPUともに8コアのモデルです。海外メディアのAppleosophyは、CPU・GPUが8コアのモデルはiMacに搭載される可能性があると伝えています。AppleがMac miniのデザインを変更し「Apple史上最小のコンピューター」が生まれるとの報道、サイズはApple TVと同等か - GIGAZINE