ÆÊÌÚ¸©¤Ç¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×È¯À¸¡¡3»þ´Ö¤Ç¡È´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¡É206mm¤Î±«¡Ä±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¡È7m¼ÐÌÌ¡ÉÅÚº½Êø¤ì
ÂæÉ÷¼þÊÕ¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©¤Ç¤Ï26ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆÊÌÚ¡¦±öÃ«Ä®ÉÕ¶á¤Ç¸áÁ°1»þ10Ê¬¤Þ¤Ç¤Î3»þ´Ö¤Ç¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ë206mm¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µÌó7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ÐÌÌ¤¬Êø¤ì¤ëÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þ¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤â½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¸áÁ°11»þÈ¾¸½ºß¤Ï¡¢±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ä·²ÇÏ¸©¤òÎ®¤ì¤ëÅÏÎÉÀ¥Àî¤Î¿å°Ì¤¬¾å¾º¤·¡¢ÈÅÍô·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£