ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢µÜºê½Ù´ÆÆÄ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î½ÐÍè»ö¡×¡¡±Ç²è¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¡Ý¡×¼çÂê²Î¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¸ì¤ë
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê33¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤ÎµÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ê83¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÆÄÅ¤ÏÂè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èÉôÌç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¡Ý¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÃÏµåµ·¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜºê´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î½ÐÍè»ö¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½é¤Ë³¨¥³¥ó¥Æ¤¬ÆÏ¤¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×2ºýÊ¬¤¯¤é¤¤¡£¤³¤ì¤ò¡Ø¸µ¤Ë¼«Í³¤Ë´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¡Ù¤È¡£¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡£³¨¥³¥ó¥Æ¤òÃÏ¿Þ¤Ë¤·¤Æº½Çù¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤È4Ç¯¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
´°À®¤òµÜºê´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦ºÝ¤Ï¡Ö»à·ºÂæ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¡£ÂÐÌÌ¤·¤ÆCD¤Ë¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¾ì¤ËÎ®¤¹·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤È¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖµÜºê´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡£°ì¸ÀÆó¸À¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÎÓ½¤»á¤¬¡ÖµÜºê´ÆÆÄ¤¬µã¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÊÆÄÅ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢ÎëÌÚ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ø°ã¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡£¿¿Áê¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£