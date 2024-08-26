ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤«¤â¡ª¡©¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃËÀ¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ú°Õ³°¤Ê¥Õ¥§¥Á¡Û
Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤"¥Õ¥§¥Á"¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤Ê¥Õ¥§¥Á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè3°Ì¡§À¼¤Î¥Õ¥§¥Á
°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬½÷À¤ÎÀ¼¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤À¼¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤á¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Ð¤¤À¼¤ä¿²µ¯¤¤ÎÀ¼¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦À¼¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÃËÀ¤â¡£À¼¤Ï¸ÄÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤¬É½¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âè2°Ì¡§¹á¤ê¤Î¥Õ¥§¥Á
ÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤Î¹á¤ê¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Î¹á¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¤Î¹á¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤ÏÂÎ½¤µ¤¨¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼ó¶Ú¤äÈ±¤Î¹á¤ê¤ÏÃËÀ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢¶¯¤¹¤®¤ë¹á¿å¤ÏµÕ¸ú²Ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³¤Ê¹á¤ê¤³¤½¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¿´¤òÄÏ¤à¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1°Ì¤Ï...
Âè1°Ì¤Ï¡¢»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤Î¥Õ¥§¥Á¡£
¼Â¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤¬½÷À¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢È±¤ò¼ª¤Ë¤«¤±¤ë»ÅÁð¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹»Ñ¤Ê¡£
¤³¤ì¤é¤Î»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤¬ºÇ¤â¼«Á³¤ËÉ½¤ì¤ë½Ö´Ö¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤»ÅÁð¤äÉ½¾ð¤¬¡¢Èà¤Î¿´¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¢£¤Þ¤È¤á
¤¼¤Ò¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë