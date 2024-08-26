¡ÈÆ¯¤¯¡É¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡£¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¼çºÅ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBOOK LOVER¡ÇS HOLIDAY¡×³«ºÅ
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½ÐÈÇ¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¼°¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï9·î7Æü¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ë¤¢¤ëBONUS TRACK¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢¡ÖBOOK LOVER’S HOLIDAY ¤Ï¤¿¤é¤¯¤Î¸½ºßÃÏ by ¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¼°¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é14¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê½ÐÈÇ¼Ò¡¢½ñÅ¹¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤¬¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôBONUS TRACK¤Ë½¸¹ç¡ª
¤Ï¤¿¤é¤¯¤³¤È¤Ø¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Á¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤è¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸ÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¤Ï¤¿¤é¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤Ï¤É¤¦¡¢¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¤¤Î¤«¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦¡¢¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ê½ÐÈÇ¼Ò¡¢½ñÅ¹¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤Ê¤É¡¢·×14¼Ò¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡£
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡üÆü»þ¡¦¾ì½ê
Æü»þ¡§2024Ç¯9·î7Æü 11»þ¡Á18»þ
¾ì½ê¡§²¼ËÌÂôBONUS TRACK¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÅÄÆóÃúÌÜ36ÈÖ12¹æ¡Á15¹æ¡Ë
¡Ê¾®ÅÄµÞÀþ¡¦µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ²¼ËÌÂô±ØÆîÀ¾¸ý/¾®ÅÄµÞÀþÀ¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ±Ø¤è¤ê¡¢¤È¤â¤ËÅÌÊâ5Ê¬¡Ë
BONUS TRACK¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://bonus-track.net/
¡ü³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ê1¡ËÃøÌ¾¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½ÐÈÇ¶È³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ©¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê³Æ²ó¤È¤â¤ËÌµÎÁ¡¢ÀèÃå30Ì¾¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¡ÖËÜ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤·¤´¤È»ö¾ð¡×
-¼ëÌîµ¢»Ò¤µ¤ó¡Ê¾®Àâ²È¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¡¢Äê»þ¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Û¤«¡Ë¡ß »°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¢¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤Û¤«¡Ë
¡Ö¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÊâ¤ßÊý¡×
-¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È¤µ¤ó¡ÊÌ¡²è²È¡¢¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¤Û¤«¡Ë¡ß »³Ãæ»¶Êâ¤µ¤ó¡ÊÀ¸¤ÊýÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤ËËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
-ÅçÅÄ½á°ìÏº¤µ¤ó¡Ê²ÆÍÕ¼ÒÂåÉ½¡¢¡ØÄ¹¤¤ÆÉ½ñ¡Ù¤Û¤«¡Ë
¡Ê2¡Ë14½ÐÅ¹¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
Á´¹ñ¤«¤é¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½¸¤Ã¤¿14¤Î½ÐÈÇ¼Ò¡¦½ñÅ¹¡¦°õºþ²ñ¼Ò¤¬¡¢¡Ö»Å»ö¡×¡ÖÆ¯¤Êý¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê½ñÀÒ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë½ÐÅ¹¼ÔÁª½ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö»ä¤Î¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¡Ù¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¡×¥Õ¥§¥¢
BONUS TRACKÆâ¤Ë¤¢¤ë½ñÅ¹¡ÖËÜ²°B&B¡×¤Ë¤Æ¡¢³Æ½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÁª¤ó¤ÀËÜ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£²ñ´ü¤Ï8·î20Æü¤«¤é9·î19Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê4¡ËÆâ¾Â¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ø³«¼ýÏ¿
¥Ö¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÆâ¾Â¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤¬¡¢Áª½ñ¥Õ¥§¥¢¤ÇÁª¤ó¤À½ñÀÒ¤äËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü½ÐÅ¹¼Ô¾Ò²ð
¼çºÅ¡§¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¼°¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://cybozushiki.cybozu.co.jp/books/
¢¨°Ê²¼¡¢¸Þ½½²»½ç
ÀÄ»³¥Ö¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼ËÜÅ¹¡¡https://aoyamabc.jp/
±Ñ¼£½ÐÈÇ¡¡https://eijipress.co.jp/
µ¥¿å¶õ¹Á¡¡https://www.kisuikuko.com/
ÁÒ´Ó½ñË¼¡¡https://kuranuki.sonicgarden.jp/shobo
¥¿¥Ð¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡http://tababooks.com/
toi books¡¡https://mailtotoibooks.wixsite.com/toibooks
Æ©ÌÀ½ñÅ¹¡¡https://tomei-bookstore.com
²ÆÍÕ¼Ò¡¡https://natsuhasha.com/
NewsPicks¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¡https://publishing.newspicks.com/
Æ£¸¶°õºþ¡¡https://www.fujiwara-i.com/
BOOTLEG¡Ê¥Ö¡¼¥È¥ì¥°¡Ë¡¡https://bootleg.co.jp/
¥ß¥·¥Þ¼Ò¡¡https://mishimasha.com/
¥é¥¤¥Ä¼Ò¡¡https://wrl.co.jp/
¡üBOOK LOVER’S HOLIDAY¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://cybozushiki.cybozu.co.jp/books/bookloversholiday2024
¼çºÅ¡§¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¼°¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¶¦ºÅ¡§»¶Êâ¼Ò
¡ü9·î6Æü¡¡Ìë¤ËÁ°Ìëº×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¦¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡ßfreee¡ß¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ßÆâ¾Â¿¸ÂÀÏº¡Ö½ÐÈÇ¤ä½ñÅ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëIT´ë¶È¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÏÃ¤¹Ìë¡×
9·î6Æü 19:30-21:30¡÷ËÜ²°B&B
¡ãBOOK LOVER’S HOLIDAY ¡Á ¤Ï¤¿¤é¤¯¤Î¸½ºßÃÏ ¡Áby ¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¼°¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡Á°Ìëº×ÆÃÊÌ´ë²è¡ª¡ä
¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤·¡¢½ÐÈÇ¤ä»æ¤ÎËÜ¤È¤ÏÂÐ¶É¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëIT´ë¶È¤¬¡¢¤Ê¤¼½ÐÈÇ¤ä½ñÅ¹¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ËÜ²°B&B¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÆâ¾Â¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢³Æ¼Ò¤«¤é¤¢¤ó¤ÊÏÃ¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÐÃÅ¼Ô¡ä
¡¦ÁÒ´Ó µÁ¿Í / ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬¡¼¥Ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÁÒ´Ó½ñË¼ ÂåÉ½
¡¦²æÆ² ²ÂÀ¤ / ÁÒ´Ó½ñË¼
¡¦´ä¸« ½Ó²ð / Æ©ÌÀ½ñÅ¹ ÂåÉ½¡¦freee½ÐÈÇ ÀÕÇ¤¼Ô
¡¦¹âÉô Å¯ÃË / ¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¼°¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ÊÔ½¸¼Ô
¡üÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡õ¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é
https://bookandbeer.com/event/bb240906a/
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë