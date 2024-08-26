¿å¿¼21m¤Î¿åÃæ»£±Æ¤¬²ÄÇ½¡¡´°Á´ËÉ¿å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é
¸÷³ØÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥µ¥¤¥È¥í¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖCUBE CAM¡Ê¥¥å¡¼¥Ö¥«¥à¡Ë DAC-201¡×¤ò2024Ç¯8·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥À¥×¥¿¡¼Æ±º
½Å¤µÌó98¥°¥é¥à¤Î¾®·¿·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ï´°Á´ËÉ¿åÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ËÉ¿å¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÉÔÍ×¤Ç¿å¿¼21¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤Î¿åÃæ»£±Æ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÉÕ¤±¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤òÆ±º¤·¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¿åÃæ»£±Æ¤Î¤Û¤«¡¢¼«Å¾¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤Î¼ÖºÜ»£±Æ¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤ò4K/60p²è¼Á¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó»£±Æ²ÄÇ½¤À¡£
6¼´ÅÅ»Ò¼°¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡Ç½¡¢²è³ÑÌó170ÅÙ¤Î¥ï¥¤¥É¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£2.1·¿±Õ¾½¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÈÂç·¿¤ÎÁàºî¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¿åÃæ»£±Æ¤Ç¤â´ÊÃ±¡¦³Î¼Â¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¡£
ÌµÀþLAN¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¤äÁàºî¡¢ºÆÀ¸¤¬¹Ô¤¨¤ë¡£
Ìó3»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó130Ê¬¤ÎÏ¿²è¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¡£microSD³°Éô¥á¥â¥ê¡¼¡ÊºÇÂç128GB¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï3Ëü±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£