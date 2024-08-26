¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÎû¹ö°É¼÷Ïº¤¬¸ø³«¡£¡ÖÇ½ ¶¸¸À¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù-·Ñ-¡×12·î25Æü¤è¤êÅìµþ¤Ç¾å±éÍ½Äê2025Ç¯¤ËÊ¡²¬¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤Ç¤Î¾å±é¤â·èÄê
2024Ç¯12·î25Æü～29Æü ¾å±éÍ½Äê
²Á³Ê¡§9,900±ß～
¡¡OFFICE OHTSUKI¤Ï¡¢¡ÖÇ½ ¶¸¸À¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù-·Ñ-¡×¤òÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î´ÑÀ¤Ç½³ÚÆ²¤Ë¤Æ12·î25Æü¤è¤ê¾å±é¤¹¤ë¡£¾å±Ç´ü´Ö¤Ï12·î29Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤ÏSÀÊ¤¬12,500±ß¡¢AÀÊ¤¬11,000±ß¡¢BÀÊ¤¬9,900±ß¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ËÊ¡²¬¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤Ç¤Î¾å±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ò¡ÖÇ½ ¶¸¸À¡×¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£Ìµ¸ÂÎó¼Ö¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÈÍ·³Ô¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¡£±é½Ð¡¦ÍØËÜÊäÄÖ¤ÏÌîÂ¼èßºØ»á¡¢´Æ½¤¤ÏÂçÄÐÊ¸é¶»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²»áÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Ë¤è¤ëÇ½ÁõÂ«¤òÅ»¤¦±êÃì¡¦Îû¹ö°É¼÷Ïº¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¿- ¡ÖÇ½ ¶¸¸À¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡×¸ø¼° (@kimetsu_nohkyo) August 25, 2024
¡¡¡ÖÇ½ ¶¸¸À¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù-·Ñ-¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾å±é·èÄê¡ª
¡À
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏËÜ¸ø±é¤Î°Ù¤Ë¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²ÀèÀ¸¤ËÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑÀ¤Ç½³ÚÆ²¤Ë¤Æ
2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～29Æü¡ÊÆü¡Ë¾å±é¡ª
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤ËÊ¡²¬¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤Ç¤Î¾å±é¤â·èÄê¡ª
(¾Ü¤·¤¤¸ø±éÆüÄø¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)¡Ä pic.twitter.com/UtbVFLSIgG
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò (C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦OFFICE OHTSUKI