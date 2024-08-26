わずか1ゲーム差…熾烈なセ優勝争い 連敗中の鷹はマジックを減らせるか、今週のNPB
ソフトバンクは優勝マジック21…オリックス、ロッテと対決
セ・リーグは1位と2位のゲーム差がわずか「1」と熾烈な優勝争いを続けている。首位・広島はバンテリンドームで中日との3連戦に臨む。今季の対戦成績は広島の6勝9敗1分。1ゲーム差で追う2位・巨人は神宮でヤクルト3連戦。連勝の勢いそのままに差を縮めることができるか。阪神は9勝6敗1分で勝ち越しているDeNAとの3連戦に挑む。
パ・リーグは優勝マジックを「21」としているソフトバンクが、今季9勝5敗1分の5位オリックスとの2連戦に臨む。2位・日本ハムは本拠地に楽天を迎えての2試合。それぞれの結果がマジックナンバーの数を左右するだろう。3位ロッテは、6位・西武と本拠地で3連戦に臨む。
【8月27日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-巨人（18時）
BSフジ、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-阪神（18時）
テレビ大阪、テレビ神奈川、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○中日-広島（18時）
東海テレビ、TSS、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
■パ・リーグ
○日本ハム-楽天（18時）
HTB、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-西武（18時）
千葉テレビ、テレビ埼玉、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-オリックス（18時）
TVQ、MX2、BSテレ東、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月28日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-巨人（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-阪神（18時）
サンテレビ、テレビ神奈川、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○中日-広島（18時）
CBC、RCC、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
■パ・リーグ
○日本ハム-楽天（18時）
HTB、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-西武（18時）
千葉テレビ、テレビ埼玉、NHK-BS、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-オリックス（18時）
TNC、BS松竹東急、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月29日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-巨人（18時）
BS朝日、フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-阪神（18時）
サンテレビ、テレビ神奈川、BS-TBS、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○中日-広島（18時）
NHK-BS、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
■パ・リーグ
○ロッテ-西武（18時）
千葉テレビ、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月30日】
■セ・リーグ
○中日-DeNA（18時）
NHK名古屋、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○阪神-巨人（18時）
NHK-BS、日テレジータス、虎テレ、GIANTS TV、DAZN
○広島-ヤクルト（18時）
NHK、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○楽天-オリックス（18時）
BS朝日、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-日本ハム（18時）
テレビ埼玉、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-ソフトバンク（18時）
千葉テレビ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【8月31日】
■セ・リーグ
○中日-DeNA（14時）
東海テレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○阪神-巨人（18時）
サンテレビ、GAORA、虎テレ、GIANTS TV、DAZN
○広島-ヤクルト（18時）
RCC、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○西武-日本ハム（17時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○楽天-オリックス（18時）
J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-ソフトバンク（18時）
MX、TVQ、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月1日】
■セ・リーグ
○中日-DeNA（13時30分）
CBC、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○阪神-巨人（18時）
サンテレビ、スカイA、虎テレ、GIANTS TV、DAZN
○広島-ヤクルト（18時）
HOME、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○楽天-オリックス（16時）
※未発表
○ロッテ-ソフトバンク（16時）
MX、BS12、日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-日本ハム（17時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
※放送予定は8月26日現在。中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）