¥«¥¹¥¿¥à¤ÎGT-R¤Ç¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¥Ä¥¢¡¼¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤ß¤¿
¸½ºß¡¢±ß°Â¤òÇØ·Ê¤ËÆüËÜ¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢Ì¾½ê¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¿©¤Ê¤É¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¡¦½¬´·¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÅÔ¡¦µÀ±à¤äÀõÁð¤ÇÃåÊª¤äÍá°á¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Ç¦¼Ô¤ÎÉþÁõ¤Ç¼êÎ¢·õ¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à³°¹ñ¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÈCool Japan¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÂÎ¸³·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÈË²Ú³¹¤òÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁö¤ë¡É¥Þ¥ê¥«¡¼¡É¤À¤í¤¦¡£Ãøºî¸¢¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡È¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¡É ¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤Ãå¤°¤ë¤ß¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢¾®¤µ¤Ê¥«¡¼¥È¤Ç¸øÆ»¤ò¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë»þ¡¢±ü½Â¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤ò¿ôÂæ¤ÎR35¤ÎGT-R¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡£¤É¤ì¤âÍÌ¾¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³§³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤À¤í¤¦¡£¾®¤µ¤Ê¥«¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Î¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼ÂºÝ¤Ë³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥³¥ó¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤Êý¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤Ï¡Ç01Ç¯¤ÎÂè£±ºî¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç10ºîÉÊ¤ò¿ô¤¨¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¯¿Íµ¤±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ëÅª¤Ê¿§¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö½é¤Ï¤½¤Î½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¼Ö¹¥¤¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£½é´ü¤Î¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃ¤ËÂè£³ºî¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÇÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¼ÖÊ¸²½¤âÂç¤¤¯¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ichioku Tours¤È¤¤¤¦¶È¼Ô¤¬¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡¢Âç¹õPA¡¢Åì±À¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¡Ê¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡Ë¤ò½ä¤ë¥È¡¼¥¿¥ëÌó£´»þ´ÖÈ¾¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±¿Å¾¤¹¤ëÀèÆ³¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²²Ã¼Ô¤Ï¼«¤é¤Î±¿Å¾¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖR35¤ÎGT-R¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï25Ç¯¥ë¡¼¥ë¤ÎÇû¤ê¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤«¤«¤ë±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¼Ö¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤¬¡¢À½Â¤¤«¤é25Ç¯·Ð²á¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤ë¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢JDM¡ÊJapanese domestic market¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¼Ö¤Ï¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÏÅìµþ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËGT-R¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤ê¡¢µÇ°»£±Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï100¡ó³°¹ñ¿Í¡¢HP¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Ç¡¢¼¡¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ä¥«¥Ê¥À¿Í¤Ï10%ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¢¥¸¥¢¿Í¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤Ç¤¹¡×¡ÊIchioku ToursÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ËÂÓÆ±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï17»þÈ¾¤´¤í¤Ë±ü½Â¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸Á°¤Ë½¸¹ç¤·¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤ë¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëIchioku Tours¤¬½êÄê¤¹¤ë¹ñºÝÌÈµö¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÉãÊì¤È£¶ºÐ¤Û¤É¤ÎÃË»ù¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È½÷À¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢£±¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÃËÀ¤Ê¤É¡£¾è¤ë¼Ö¤Ï²¿Âæ¤«¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£ÍÌ¾¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¦¥©¡¼¥¯¼Ò¥«¥¹¥¿¥à¤ÎR35¤ÎGT-R¤ä350Z¡Ê¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z Z33¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î25Ç¯Çû¤ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê³¤³°¤Ç¤Ï±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤GT-R»ÅÍÍ¤ÎR34¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬¤³¤ÎÆü¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÆ³¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²¿¿Í¤«¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ôÂæ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¡£
¤½¤Î°ì¹Ô¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È¡Ä¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¾å¼ê¤Ë¸åÂ³¼Ö¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¼Æ»¤«¤é¼óÅÔ¹â¤Ë¡£»²²Ã¼Ô¤Î±¿Å¾¤¹¤ëR34¤âÊ¬´ô¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¸«À²¤é¤·¤ÎÎÉ¤¤¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÄÌ²á¡£Î®¤ì¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤éÏÑ´ßÀþ¤òÂç¹õPA¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ³¼Ö¤È»²²Ã¼Ô¤Î¼Ö¤Î´Ö¤ËÂ¾¤Î¼Ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÀèÆ³¼Ö¤Ï¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸åÂ³¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤È¡¢´ïÍÑ¤Ê¤â¤Î¤À¡£
Âç¹õPA¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢330Âæ¤Û¤É¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÏÉáÄÌ¼Ö¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀßÈ÷¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢¼Ö¹¥¤¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¼Ö¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬³Æ¡¹¥¦¥í¥¦¥í¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ê¤É¤ÎÄ¶¹âµé³°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñ»º¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¹õPA¤Ë¤Ï¼Ö¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÎ©¤Á´ó¤ê¾ì½ê¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢°Å¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿Âç¹õPA¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿º×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ö¤Î´Ö¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï³°¹ñ¿Í¤À¡£³§¤Î´Ø¿´¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¼Ö¤¿¤Á¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥È¤òÅÀ¤±¤¿¤Þ¤ÞÃó¼Ö¤µ¤ì¡¢ÊÕ¤ê¤Î¥é¥¤¥È¤ò¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼Ì¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ä³°¹ñÀ½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤Î·àÃæ¡¢Áð¥ì¡¼¥¹¤Î¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÇ¾Æâ¤Ç¤ÏMV¤Î¤è¤¦¤ËHIPHOP¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
Åö¤Î¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤â¼ÖÂÎ¤ä¡¢¼ÖÂÎ¤Ë¼«Ê¬¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»²²Ã¼Ô¤ÎÃËÀ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡¡Awesome!¡ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Âç¹õPA¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªº×¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢PA¤«¤é¤Î½Ð¸ý¤ÇÂçÀª¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¼óÅÔ¹â¤òÊÌ¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÅì±À¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¡£°ì½ï¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤âÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤ë¡£¼«¤é¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê³°Áõ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Á°¸å¤äÏÆ¤òÆ±ÍÍ¤Î¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢GT-R¤Î¥í¥´¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¤È°Å¤¤Ãæ¤Ë¸÷¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎGT-R¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¢¥¬¤ë¤Î¤À¡£
Åì±À¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅÔÆâÍ¿ô¤Î¼ÖÍÑÉÊÅ¹¤À¤¬¡¢°ì¹Ô¤Ï¤½¤ÎÊÄÅ¹´Ö¶á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¤ªÅÚ»º¥¿¥¤¥à¤À¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿´Ñ¸÷¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤í¤¦¡£
¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò±ó¤¯¤«¤éÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¶á´ó¤ëºÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¾¯¤·¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥¢¥¬¤ë¤â¤Î¡£R35¤ÎGT-R¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î½÷À¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹á¹Á¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÎ¹¹Ô¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Âç¹õPA¤Ç¤â¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ£²¿Í¤Ï¤¢¤Á¤³¤ÁÆ°¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¼Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖI love ¡ÈFast and Furious¡Ê¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤Î¸¶Âê¡Ë,my favorite!¡É¡×
¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ¹¤¼è¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸¤ØÌá¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ÂÃ«±Ø¶á¤¯¤Î¥Í¥ª¥ó¤¬µ±¤¯Ãæ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂçËþÂ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢²þ¤á¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»ö¶È¼Ô¤È»²²Ã¼Ô¤Î»×ÏÇ¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤ÎÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢Netflix¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤ÎÃæ¤Î¤è¤¦¤Ë¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤òÌµ»ë¤·¤¿¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á¤ÎÌµËÅ±¿Å¾¤ËÆ´¤ì¤ë¼ã¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜºß½»¤Î³°¹ñ¿Í¤¬°ãË¡²þÂ¤¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¾è¤»¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡È¥ê¥¢¥ë¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÎ¸³¡É¤òëð¤¦°ãË¡À¤Î¹â¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»äÃ£¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡ÙÂÎ¸³¤òË¾¤à³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÏÁ´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆüËÜ¤Î¼ÖÎ¾¤òÄó¶¡¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÂç¹õPA¥Ä¥¢¡¼¤ò³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë°ÆÆâ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ä»ØÆ³¤Ë½¾¤¤¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿´û¤ËÄêÃå¤·¤¿¡È¥Þ¥ê¥«¡¼¡É¤Ê¤É¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¿·¤·¤¤·Á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼Ö¹¥¤³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤Î¤ÏÌÞÏÀ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£