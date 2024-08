スターバックスに、夕暮れ時のビーチをイメージした「サンセット パイン フラぺチーノ」が登場!

シトラス果肉をトッピングし、より果実感ある味わいに仕上げられたフラペチーノです☆

スターバックス「サンセット パイン フラぺチーノ」

販売期間:2024年8月26日(月)〜9月3日(火)

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

価格:持帰り 786円(税込)/店内利用 800円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

スターバックスの期間限定メニューとして登場する、夕暮れ時のビーチをイメージした「サンセット パイン フラぺチーノ」

パイナップルのすっきり、さわやかな果汁感と、ぷるぷる食感のジェリーが楽しめる「サンシャイン パイン フラペチーノ」使用されています。

サンシャイン パイン フラペチーノにシトラス果肉を追加トッピングし、夕暮れ時のビーチをイメージした夏にぴったりの一杯です。

ゆずシトラスのさわやかな甘さと果実感がパイナップルのほどよい酸味と合わさって、夕暮れを感じるすっきりとした味わいが特徴。

パイナップルベースの黄色とシーソルトジェリーの青色を混ぜ合わせて、ほんのりエメラルドグリーンになる色合いの変化や、フラペチーノとトッピングのホイップを混ぜて飲むことで感じるクリーミーな味わいの変化も楽しめます。

シトラス果肉をトッピングし、より果実感ある味わいに仕上げられた、夕暮れ時のビーチをイメージしたフラペチーノ。

スターバックスにて2024年8月26日より販売される「サンセット パイン フラぺチーノ」の紹介でした☆

