À¯ÉÜÆâ¤Ë¡ÖËÉºÒ´Æ¡×¿·Àß¡¡¿¦°÷Àé¿Íµ¬ÌÏ¤òÇÉ¸¯²ÄÇ½¤Ë
¡¡À¯ÉÜ¤Ï26Æü¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½»Ù±çËÜÉô¤Î²ñ¹ç¤ò¼óÁê´±Å¡¤Ç³«¤¤¤¿¡£»ÊÎáÅãµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤Ë¸þ¤±¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ë¡ÖËÉºÒ´Æ¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºÒ³²ÂÐ±þ¶¯²½ºö¤ò¾¾Â¼¾Í»ËËÉºÒÃ´ÅöÁê¤¬Êó¹ð¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤ËÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÀ¯ÉÜ¿¦°÷ÇÉ¸¯¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÂÖÀª¹½ÃÛ¤âÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ï²ñ¹ç¤Ç¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉüµì¡¢Éü¶½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2024Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÍ½È÷Èñ¤«¤éÄÉ²Ã»Ù½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Í½È÷Èñ»Ù½Ð¤ÏÂè6ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì»þ¡¢À¯ÉÜ¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤¬µÄÏÀ¡£Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ÎÆ±»þÈ¯À¸¤äÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¾ÊÄ£´Ö¤ÎÏ¢·È¤äµ¡Æ°À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£