±Õ¾õ²½¤ÎÄ®¡ÖÆâÆç¡×Ä®Ä¹¤é¤¬¾Íè¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±Í×Ë¾¡Ö¿Í¸ý¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×
ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Õ¾õ²½¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÆâÆçÄ®¤ÎÀî¸ýÄ®Ä¹¤é¤¬ÃÚÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·ÊâÆ»¤ÎÀ°È÷¤Ê¤ÉÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿Í×Ë¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÚÃÎ»ö¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤ÏÆâÆçÄ®¤ÎÀî¸ýÄ®Ä¹¤é¤Ç¤¹¡£ÆâÆçÄ®¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Õ¾õ²½¤ÇÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ÆÉüµì¡¦Éü¶½¤È¾Íè¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿Í×Ë¾½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í×Ë¾¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤ÇÂ»½ý¤·¤¿¼çÍ×ÃÏÊýÆ»¾¾Ç¤±§¥Îµ¤Àþ¤ÎËÜ³ÊÉüµì¹©»ö¤Ë¤¢¤ï¤»ÊâÆ»3.7¥¥í¤ÎÀ°È÷¤ÈÉý¤ò¹¤²¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø±Ä½»Âð¤ÎÂ¤À®¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¤Î²ò½ü¤È¤¢¤ï¤»ÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¤è¤¦¡¢Í×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÆçÄ®¡¦Àî¸ý ¹îÂ§ Ä®Ä¹¡§
¡Ö»Ô³¹²½Ä´À°¶è°è¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¿Í¸ý¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¶è°è¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¿Í¸ý¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â²ò¾Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¸©¤ÎÉü¶½´ð¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£