¥Ð¥Á¥¯¥½¤Ë¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°Ì ´öÅÄ¤ê¤é¡ÊYOASOBI¡Ë¡¢2°Ì ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢1°Ì¤Ï¡Ä
¶áÇ¯¤Ï²»³Ú¶È³¦¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¡£²Î¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥¯¥½¤Ë¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡´öÅÄ¤ê¤é¡¿ikura
2°Ì¡¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2017Ç¯¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤×¤é¤½¤Ë¤«¡×¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤ËikuraÌ¾µÁ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É³Ú¶ÊÀ©ºî¼Ô¤ÎAyase¤È¾®Àâ¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖYOASOBI¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤¬À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSketch¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1998Ç¯¤Ë19ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤³¤³¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¡£¡Ù¤È¡ØËÜÇ½¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2ËçÏ¢Â³¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢2004Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ð¥ó¥É¡ÖÅìµþ»öÊÑ¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÊüÀ¸²ñ¡Ê¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¤ä¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ø¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê¤Î¡È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ÉÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2020Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡Ù¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï²Î¾§¥¥ã¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¿·»þÂå¡Ù¤¬Apple Music¤ÇÀ¤³¦¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµÏ¿¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç38´§¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖAdo¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á31°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥Ð¥Á¥¯¥½¤Ë¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§254É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î09Æü¡Á2024Ç¯8·î23Æü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥¯¥½¤Ë¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¡¡´öÅÄ¤ê¤é¡¿ikura
2°Ì¡¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡Ö´öÅÄ¤ê¤é¡¿ikura¡×¡ª
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2017Ç¯¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤×¤é¤½¤Ë¤«¡×¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤ËikuraÌ¾µÁ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É³Ú¶ÊÀ©ºî¼Ô¤ÎAyase¤È¾®Àâ¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖYOASOBI¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤¬À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSketch¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡ÖÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡×¡ª
1998Ç¯¤Ë19ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤³¤³¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¡£¡Ù¤È¡ØËÜÇ½¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2ËçÏ¢Â³¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¡¢2004Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ð¥ó¥É¡ÖÅìµþ»öÊÑ¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÊüÀ¸²ñ¡Ê¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¤ä¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡ÖAdo¡×¡ª
2017Ç¯¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ø¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê¤Î¡È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ÉÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2020Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ø¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡Ù¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï²Î¾§¥¥ã¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¿·»þÂå¡Ù¤¬Apple Music¤ÇÀ¤³¦¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµÏ¿¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç38´§¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖAdo¡×¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë4°Ì¡Á31°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥Ð¥Á¥¯¥½¤Ë¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¹ç·×¿ô¡§254É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î09Æü¡Á2024Ç¯8·î23Æü