ÅìÌ¾¹âÂ®¤Ç½ÂÂÚ¼ÖÎó¤ÎºÇ¸åÈø¤Ë²ßÊª¼ÖÄÉÆÍ¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ£·Âæ¤Î¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡30Âå¤«¤é70ÂåÃË½÷3¿ÍÈÂÁ÷¡¡°¦ÃÎ¡¦²¬ºê»Ô
26Æü¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡¢7Âæ¤¬Íí¤àÄÉÆÍ»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅìÌ¾¹âÂ®¤Ç½ÂÂÚ¼ÖÎó¤ÎºÇ¸åÈø¤Ë²ßÊª¼ÖÄÉÆÍ¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ£·Âæ¤Î¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡30Âå¤«¤é70ÂåÃË½÷3¿ÍÈÂÁ÷¡¡°¦ÃÎ¡¦²¬ºê»Ô
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26Æü¸áÁ°7»þ20Ê¬º¢¡¢²¬ºê»Ô¾®Ï¤Ä®¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®²¼¤êÀþ¤Ç¡¢½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎó¤ÎºÇ¸åÈø¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤Î²ßÊª¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ7Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç30Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤êÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®²¼¤êÀþ¤Ï²¬ºê¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éËÅÄ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤Ç50¥¥í¤ÎÂ®ÅÙµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£