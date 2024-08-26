Ãæ¹ñ¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ç·³¡¦·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¼Â»Ü
[ËÌµþ £²£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ·³¤Ï£²£¶Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶ÉÕ¶á¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¦·³ÉôÂâ¤È·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï·³»öÀ¯¸¢¤ÈÈ¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤ÎÀïÆ®¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ·³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³ÆîÉôÀï¶è¤¬ÉôÂâ¤òÁÈ¿¥¤·¡¢¡Ö¿×Â®¤Ê°ÜÆ°¡¢ÁË»ß¡¦À©¸æ¡¢Ï¢·È¹¶·â¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Î°ÂÁ´¤È°ÂÄê¤Î°Ý»ý¡×¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤ÈÈ¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤ÎÀïÆ®¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ë¤ÃÆ¤¬Ãæ¹ñÎÎÆâ¤ËÃåÃÆ¤·Éé½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ä·úÊª¤ËÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë·±Îý¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£