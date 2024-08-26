¡ÚDeNA¡Û¿ÀµÜ¥¥éー¤¿¤Á¤ÎÌÔ¹¶¡ª15°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡ º´Ìî·ÃÂÀ¡¦µÜºêÉÒÏº¤¬ËÜÎÝÂÇ
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡Û¥×¥íÌîµå ¥ä¥¯¥ë¥È ÂÐ DeNA¡Ãhttps://youtu.be/KL2xFb_VAJk
¡ã2024Ç¯8·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥×¥íÌîµå ¥ä¥¯¥ë¥È - DeNA ¡÷¿ÀµÜµå¾ì¡ä
¥×¥íÌîµå ¥ä¥¯¥ë¥È ÂÐ DeNA ¤Î»î¹ç¤¬24Æü¤Ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢DeNA¤¬10-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¿ÀµÜ¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥¿ー¤¬ÊÂ¤Ö¶¯ÎÏDeNAÂÇÀþ¡£
¿ÀµÜ¤Ç¤ÎÂÇÎ¨3³äÄ¶¤¨¤Îº´Ìî·ÃÂÀ¡Ê29¡Ë¤¬ÀèÀ©¥¢ー¥Á¡£Â³¤¤¤ÆµÜºêÉÒÏº¡Ê35¡Ë¤¬¹ë²÷°ìÂÇ¡¢10¹æ3¥é¥óHR¤òÊü¤Ä¡£
¤½¤Î¸å¤â¿ÀµÜ¥¥éー¤¿¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é²÷²»»ß¤Þ¤é¤º¡£ÂçÎÌ15°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç²÷¾¡¡£
DeNA¡¦º´Ìî·ÃÂÀ ¼Ì¿¿¡§»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¢£ÀÕÇ¤Åê¼ê
¡Ú¾¡Åê¼ê¡Û¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ê4¾¡1ÇÔ¡Ë
¡ÚÇÔÅê¼ê¡Û»³Ìî¡Ê1¾¡2ÇÔ¡Ë
◾️¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡ÚDeNA¡Û¥±¥¤¡¢ÃæÀîñ¥¡¢°ËÀª¡¢¥¦¥£¥Ã¥¯¡¢ºäËÜ¡¡¡¾¡¡»³ËÜ
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û»³Ìî¡¢ÀÐ»³¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢´Ý»³æÆ¡¢ÌÚß·¡¡¡¾¡¡¾¾ËÜÄ¾¡¢Æâ»³
◾️ËÜÎÝÂÇ
¡ÚDeNA¡Ûº´Ìî 8¹æ¡Ê1²ó2¥é¥ó »³Ìî¡Ë¡¢µÜ粼 10¹æ¡Ê3²ó3¥é¥ó »³Ìî¡Ë
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û»³ÅÄ 10¹æ¡Ê2²ó¥½¥í ¥±¥¤¡Ë